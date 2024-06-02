عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

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وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة اقتحموا باحات الأقصى عبر مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.



وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك ونشرت عناصرها بكثافة في المدينة المقدسة وعلى حواجزها العسكرية الخارجية.-(بترا)