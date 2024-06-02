 
الأحد 02 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى
مستوطنون متطرفون يقتحمون باحات الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين المتطرفين اليهود، صباح اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف في مدينة القدس المحتلة.

اضافة اعلان


وأفادت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان، بأن عشرات المستوطنين المتزمتين بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة اقتحموا باحات الأقصى عبر مجموعات، وذلك من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات مشبوهة وأدوا طقوسا تلمودية استفزازية في باحاته.


وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى المبارك ونشرت عناصرها بكثافة في المدينة المقدسة وعلى حواجزها العسكرية الخارجية.-(بترا)

share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
WhatsApp Image 2024-05-27 at 4.49.41 AM

40 شهيدا بمجزرة إسرائيلية في رفح الليلة الماضية

27 أيار 2024
مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين بالعاصمة الأيرلندية دبلن

دولتان ستعلنان اليوم اعترافهما بدولة فلسطين

22 أيار 2024
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة الاحتلال

16 أيار 2024
مئات المستوطنين المتطرفين يقتحمون المسجد الأقصى المبارك

مستوطنون متطرفون يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال

12 أيار 2024
اقرأ أيضا
تأتي تصريحات ليبرمان في وقت أبلغت فيه حماس الوسطاء موافقتها على تمديد الهدنة

ليبرمان: تلقيت عرضاً من نتنياهو لمنصب وزير الدفاع

منذ 1 دقيقة
الصحة العالمية

الصحة العالمية: الجائحة التالية هي مسألة وقت

منذ5 ساعة
محكمة العدل الدولية - (أرشيفية)

دولة جديدة تنضم لجنوب أفريقيا في دعواها ضد "إسرائيل" أمام محكمة العدل

منذ6 ساعة
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

سيناتور أميركي يستنكر دعوة نتنياهو للكونغرس ويصفه بـ"مجرم حرب"

منذ6 ساعة
631590

في يوم واحد.. ارتفاع الحرارة يقتل أكثر 85 شخصا بالهند

منذ21 ساعة
666550

روسيا تقصف أوكرانيا بـ100 صاروخ ومسيّرة... وتدمر منشآت للطاقة

منذ23 ساعة
افكار و مواقف

الملفات الغائبة

ماهر أبو طير |اليوم

أغصان الزيتون لا تنهي الاستعمارات الاستيطانية (2-2)

علاء الدين أبو زينة |اليوم

منعة الاقتصاد الوطني

سلامة الدرعاوي |اليوم

قراءة في انتخابات مجالس طلبة الجامعات

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

الراتب كل أسبوعين

نضال المجالي |اليوم

الاحتياطي القانوني وخصوصية المصارف الإسلامية

غسان الطالب |اليوم
ترجمات
1717248010664342600

حرب إسرائيل السرية على المحكمة الجنائية الدولية‏ (2-1)

ترجمات | منذ14 ساعة
اوكرانيا وحلف الناتو

استمرار حلف شمال الأطلسي متعذر من دون أميركا

ترجمات |31 أيار 2024
1717075215122408700

الانتخابات الطارئة في إيران ستؤشر على نوايا خامنئي

ترجمات |31 أيار 2024
رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

ماذا تعني مذكرات جرائم الحرب لنتنياهو وقادة حماس

ترجمات |29 أيار 2024
1716925478290264600

إمبراطورية تخاف من طلابها‏

ترجمات |29 أيار 2024
بريطانيا

ما قيمة مبيعات الأسلحة البريطانية لإسرائيل - وهل يمكن وقفها؟

ترجمات |29 أيار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
web copy

موبايل

شهداء فلسطين 31 أيار 2024

7df72e3e-1408-40fc-b913-c06cf1123645 (1) copy

كابوس الجمعة 30 أيار 2024

كابوس الجمعة

عريس 29 أيار 2024

hajjaj copy

نتنياهو 28 أيار 2024

نتنياهو

غزة 27 أيار 2024

hajjaj copy
 