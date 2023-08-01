الثلاثاء 01 آب 2023
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عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى
اقتحم مستوطنون متطرفون إسرائيليون اليوم الثلاثاء، باحات المسجد الأقصى المبارك - الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية العامة في القدس في بيان، إن الاقتحامات نفذت بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي المدججة بالسلاح، موضحة أن المستوطنين المقتحمين نفذوا جولات مشبوهة في باحاته، وتلقَّوا شروحات عن "الهيكل" المزعوم، وأدَّوا طقوسا تلمودية استفزازية في المنطقة الشرقية منه.اضافة اعلان
كما احتجزت شرطة الاحتلال المتمركزة على أبواب الأقصى، هويات المصلين من الشبان والفتيات، ومنعت العديد منهم من الدخول للأقصى، لتأمين اقتحامات المستوطنين.
ويتعرض المسجد الأقصى المبارك لاقتحامات المستوطنين على فترتين صباحية ومسائية يوميا، باستثناء يومي الجمعة والسبت، في محاولة لفرض التقسيم الزماني والمكاني داخل الحرم القدسي الشريف.-(بترا)
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