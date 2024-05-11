السبت 11 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

"عش دبابير" في غزة يصيب 12 جنديا في جيش الاحتلال

عش دبابير
عش دبابير في غزة يصيب 12 جنديا اسرائيليا
تعرض 12 جنديا إسرائيليا، أمس الجمعة، لإصابات طفيفة ومتوسطة بعد أن داسوا على عش للدبابير جنوب قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في منشور على منصة إكس: "في إطار العمليات التي نفذها الجيش الإسرائيلي جنوب قطاع غزة في وقت سابق من اليوم، داست قوة من الجيش على عش دبابير".اضافة اعلان

وأضاف: "أسفر ذلك عن إصابة 11 جنديا بجروح طفيفة وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، كما تم إجلاء جندي آخر بحالة متوسطة".

وأوضح أنه أبلغ عائلات الجنود بالحادثة، لكنه لم يحدد مكان وقوعها بالضبط.

وصباح الاثنين، أعلنت "تل أبيب" بدء عملية عسكرية في رفح جنوب قطاع غزة وزعمت أنها "محدودة النطاق"، ووجهت تحذيرات إلى أكثر من 100 ألف فلسطيني بإخلاء شرق المدينة قسرا.

ثم أعلن جيش الاحتلال، صباح الثلاثاء "السيطرة العملياتية" على الجانب الفلسطيني من معبر رفح الذي يربط قطاع غزة بمصر.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي على رفح بنزوح نحو 110 آلاف فلسطيني قسرا من المناطق الشرقية للمدينة باتجاه جنوب غرب القطاع، وفق وكالة الأونروا الجمعة.

وخلفت الحرب على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول أكثر من 113 ألفا بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وحوالي 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ويواصل الاحتلال الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا، وكذلك رغم أن محكمة العدل الدولية طالبتها بتدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، وتحسين الوضع الإنساني بغزة.
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