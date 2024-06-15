 
السبت 15 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

عقوبات أميركية على مجموعة إسرائيلية تعيق مرور المساعدات إلى غزة

أول سفينة مساعدات راسية على شاطئ غزة أول من أمس-(وكالات)
أول سفينة مساعدات راسية على شاطئ غزة أول من أمس-(وكالات)

أعلنت الولايات المتحدة مساء امس الجمعة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية متطرفة اتهمتها بعرقلة مرور قوافل المساعدات الى قطاع ونهب وحرق الشاحنات، بحسب "واشنطن تايمز ".

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ومنذ اندلاع الحرب، فرضت الحكومة الإسرائيلية قيودا شديدة على إيصال المساعدات الأساسية إلى غزة ما أدى إلى نقص حاد في الغذاء والماء والدواء والمستلزمات اليومية الضرورية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان "يسعى أفراد من (تساف 9) وهي مجموعة يمينية متطرفة، الى منع وعرقلة إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة، بما في ذلك من طريق إغلاق الطرق، وأحيانا باستخدام العنف"، مشيرة الى أنه في 13 أيار الماضي، قام أعضاء "تساف 9" بنهب وإشعال النار في شاحنتين في الضفة الغربية المحتلة تحملان مساعدات إنسانية إلى غزة.

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