السبت 13 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غارات أميركية جديدة تستهدف اليمن

مقاتلة امريكية
مقاتلة امريكية

شنت الولايات المتحدة ضربات جديدة على أهداف للحوثيين في اليمن فجر اليوم، وذلك بعد مضي 24 ساعة على غارات مشتركة مع بريطانيا استهدفت عدة مواقع لجماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظات يمنية أخرى بهدف ما تسميانه إضعاف قدرات جماعة الحوثي على شن هجمات في البحر الأحمر.

اضافة اعلان


ونقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول أميركي قوله إن الضربات الجديدة في اليمن استهدفت منشأة رادار يستخدمها الحوثيون، وأشار إلى أن الغارات أقل نطاقا بكثير من سابقتها ونفذتها واشنطن بشكل منفرد.


وقال مسؤولون أميركيون لوكالة أسوشيتد برس إن الموقع الذي استهدفته الضربة الأميركية الجديدة في اليمن كان يشكل تهديدا، في حين نقلت شبكة إن بي سي عن مسؤولين أميركيين أن سفينة تابعة للبحرية الأميركية نفذت الضربات ضد أهداف للحوثيين في اليمن.


وقد تعرضت العاصمة اليمنية صنعاء في ساعة مبكرة من فجر اليوم السبت لعدد من الغارات الأميركية البريطانية وفق ما أعلنت قناة المسيرة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثيين.


وأشارت قناة المسيرة إلى تعرض "قاعدة الديلمي الجوية"، شمالي العاصمة صنعاء للقصف مجددا.

وفي هذا السياق غرد ‏‏‏عضو المكتب السياسي لأنصار الله الحوثيين حزام الأسد عبر منصة إكس قائلا "تريدها واشنطن حربا مفتوحة؟!،، فلتكن".

وفي وقت سابق أكد مدير العمليات في هيئة الأركان المشتركة الجنرال دوغلاس سيمز للصحفيين أن الحوثيين أطلقوا صاروخا باليستيا مضادا للسفن الجمعة ردا على الضربات لكنه لم يصب أي سفينة.


ورأى أن "نبرتهم قوية وعالية. أتوقع أن يحاولوا القيام برد انتقامي ما"، في إشارة إلى الحوثيين.-(الجزيرة)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
جنود إسرائيليون يحملون مصابا

بتر أطراف وعمى وشلل.. إصابة 4 آلاف جندي إسرائيلي بإعاقات

منذ1 ساعة
الرئيس الأمريكي جو بايدن

بايدن: وزير الدفاع أخطأ التقدير بتكتمه على دخوله المستشفى

منذ3 ساعة
مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا

الصين وروسيا تطالبان بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

منذ3 ساعة
أطفال في غزة ينتظرون مجيء دورهم لتعبئة قدرهم بالطعام

غريفيث: تقديم المساعدات الإنسانية في غزة أصبح "شبه مستحيل"

منذ3 ساعة
نازحون من الدمار الذي خلفه عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة

رفض دولي لتهجير أهالي غزة قسريا

منذ3 ساعة
العلمان الروسي والإسرائيلي

ألمانيا: اتهامات إسرائيل بالإبادة الجماعية لأهل غزة لا أساس لها

منذ10 ساعة
افكار و مواقف

مرافعة الحكومة عن الموازنة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ترجمات
003

تداعيات الحرب في غزة على المشهد العالمي (2-1)

ترجمات | منذ15 ساعة
صورة جوية لمبنى مدمر حيث يجري البحث عن ناجين بعد غارة إسرائيلية على دير البلح، غزة، 5 كانون الثاني (يناير) 2023 - (المصدر)

حكاية نفاق: الإبادة الجماعية الإسرائيلية والمحكمة الجنائية الدولية

ترجمات |10 كانون الثاني 2024
ملصق للناطق العسكري باسم حماس "أبو ‏‏عبيدة"‏‏ على سور مدينة اسطنبول، تركيا، 10 تشرين الثاني (نوفمبر)، 2023 - (المصدر)

"حماس" والرأي العام العربي‏

ترجمات |09 كانون الثاني 2024
1704704113672494400

‏فلسطين: أعظم قضية أخلاقية في عصرنا‏

ترجمات |08 كانون الثاني 2024
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات |07 كانون الثاني 2024
 