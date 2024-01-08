الإثنين 08 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غالانت: الفصل التالي من حرب غزة سيستمر لفترة أطول

وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله "لن نتخلى عن أهدافنا المتمثلة في تدمير حماس وتحرير الرهائن".

وأشار غالانت إلى أن الفصل التالي من الحرب في قطاع غزة سيستمر لفترة أطول، وأضاف "نقاتل محورا وليس عدوا واحدا، وإيران تبني قوة عسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها"، وفق الصحيفة.اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

منذ 7 دقيقة
أنفاق غزة

"فورين بوليسي": أنفاق حماس.. فتحاتها ثقوب قاتلة في الأرض

منذ 53 دقيقة
الخبير العسكري اللواء فايز الدويري

الدويري: انسحاب شبه كامل للاحتلال من شمال غزة

منذ2 ساعة
الزعيم الكوري وشقيقته

شقيقة زعيم كوريا الشمالية تحذر من رد فوري على أي استفزاز

منذ23 ساعة
صاروخ لحزب الله

تقييم أميركي: انتصار إسرائيل على حزب الله سيكون صعبا

07 كانون الثاني 2024
مقتل مستوطن شمالي رام الله

مقتل مجندة إسرائيلية ومستوطن في جنين ورام الله

07 كانون الثاني 2024
افكار و مواقف

بوصلتنا غزة

خولة كامل الكردي |اليوم
ماهر أبو طير

4 تقييمات سياسية حساسة

ماهر أبو طير |اليوم

لا يرون.. لا يسمعون.. لا يتكلمون

جهاد المنسي |اليوم

الأردن أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف

نضال منصور |اليوم

نظرة في العمق

يعقوب ناصر الدين |اليوم

قضيتان جامعتان.. هوية الدولة وميليشيات التهريب

سميح المعايطة |اليوم

تلك الحرب الضرورية

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
الدمار في غزة

لم يبق لأهل غزة مكان يفرون إليه‏

ترجمات | منذ14 ساعة
فلسطينيون يبحثون عن ناجين بين أنقاض منازل دمرها القصف الإسرائيلي في غزة - (أرشيفية)

الإبادة الجماعية في غزة‏ في دعوى جنوب إفريقيا

ترجمات | منذ14 ساعة
1704540609149762100

‏"شبيبة هتلر" أو "داعش إسرائيل": الحاخامان كوك وقومنة اليهودية

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704540457849747300

أسابيع فوضوية في الأمم المتحدة

ترجمات |06 كانون الثاني 2024
1704383986628287500

ما نهاية لعبة إسرائيل في غزة؟

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
1704383986608287300

العراق بعد "المحادثات الخضراء" في "كوب 28"

ترجمات |05 كانون الثاني 2024
 