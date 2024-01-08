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الإثنين 08 كانون الثاني 2024
10:52 ص
غالانت: الفصل التالي من حرب غزة سيستمر لفترة أطول
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت
نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية عن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قوله "لن نتخلى عن أهدافنا المتمثلة في تدمير حماس وتحرير الرهائن".
وأشار غالانت إلى أن الفصل التالي من الحرب في قطاع غزة سيستمر لفترة أطول، وأضاف "نقاتل محورا وليس عدوا واحدا، وإيران تبني قوة عسكرية حول إسرائيل من أجل استخدامها"، وفق الصحيفة.
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