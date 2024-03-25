الإثنين 25 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غالانت: عدم تحقيق نصر حاسم في غزة يقربنا من حرب في الشمال

وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت - (أرشيفية)
قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت اليوم الاثنين، إن "إسرائيل" لا يمكنها وقف حربها على حماس بينما لا يزال هناك "رهائن" في غزة.
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وأضاف غالانت أنه سيشدد في اجتماعه مع مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان في البيت الأبيض اليوم، على أهمية تدمير حماس وإعادة "الرهائن" إلى ديارهم.

وأردف: "سنعمل ضد حماس في كل مكان، بما في ذلك الأماكن التي لم نصل إليها بعد، وسنحدد بديلا لحماس، حتى يتمكن الجيش الإسرائيلي من إكمال مهمته. ليس لدينا حق أخلاقي في وقف الحرب ولا يزال هناك رهائن محتجزون في غزة".

وقال: "عدم تحقيق نصر حاسم في غزة قد يقربنا من حرب في الشمال"، حيث تتبادل القوات الإسرائيلية إطلاق النار مع مقاتلي حزب الله في لبنان منذ بدء حرب غزة في أكتوبر/ تشرين الأول.

تأتي تصريحات الوزير الإسرائيلي بعد تبني مجلس الأمن الدولي الاثنين قراره الأول الذي يطالب فيه بـ"وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، في حين امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت بعدما عطلت محاولات سابقة لإصدار قرار عبر اللجوء إلى حق النقض (الفيتو).

ويطالب القرار الذي أيده 14 عضوا مقابل امتناع عضو واحد، "بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان" الذي بدأ قبل أسبوعين، على أن "يؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار"، و"يطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن".

ولم تستخدم الولايات المتحدة حق النقض ضد القرار وامتنعت عن التصويت، ليكون أول قرار لوقف إطلاق النار يعتمده المجلس بعد أربع إخفاقات سابقة.

وجاء قرار مجلس الأمن بعد أكثر من خمسة أشهر من الحرب المدمرة على قطاع غزة، انتقاما منها على إثر الهجوم الذي نفذته حركة حماس في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول على بلدات ومستوطنات في غلاف غزة. (سكاي نيوز عربية)
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