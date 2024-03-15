الجمعة 15 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غالانت يؤكد لإدارة بايدن استخدام السلاح الأمريكي وفق القانون الدولي

وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت
وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلا عن مسؤولين، الجمعة، بأن وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت وقع رسالة موجهة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وأكد غالانت في رسالته الموقعة لإدارة بايدن أن جيشه سيستخدم السلاح الأمريكي وفق القانون الدولي.

وذكر موقع أكسيوس ، أن الرسالة التي وقعها غالانت تؤكد أن تل أبيب ستسمح بدخول المساعدات المدعومة أمريكيا إلى قطاع غزة.

اضافة اعلان


وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد رفضه للضغوط الدولية لمنع التحرك في رفح جنوب قطاع غزة.


وقال نتنياهو، الخميس: "سأواصل مقاومة الضغوط وسندخل رفح للقضاء على حماس".

 


وكان أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة جو بايدن تتجه لفرض عقوبات على موقعين استيطانيين غير قانونيين بالضفة الغربية المحتلة.


وقال مسؤولون، إن الموقعين اللذين ستشملهما العقوبات تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين متطرفين.


وأشاروا إلى أن العقوبات الجديدة لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل 3 مستوطنين "إسرائيليين".

 

 

ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1932747183-1705522053

زعيم الديمقراطيين بالشيوخ الأميركي: على إسرائيل تصحيح مسارها

منذ16 ساعة
طقس شديد البرودة في أفغانستان

بسبب الحالة الجوية.. وفاة 60 شخصا وإصابة 34 في أفغانستان

منذ18 ساعة
جيش الاحتلال الإسرائيلي

بسبب الأوضاع في الشمال.. الاحتلال يلغي الاحتفال بذكرى وفاة النبي موسى

منذ20 ساعة
نتنياهو (يسار) وغانتس خلال مؤتمر صحفي في قاعدة كيريا العسكرية نهاية أكتوبر 2023

نتنياهو.. خلافات بمجلس الحرب تهدد بحله

منذ20 ساعة
صورة تعبيرية

ماذا سيحدث إذا استخدم السلاح النووي.. ومن هي الدول التي تمتلكه؟

منذ21 ساعة
تيك توك

لماذا يُخيف التيك توك امريكا؟

منذ22 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
السياسي البريطاني صادق خان، رئيس بلدية لندن - (أرشيفية)

العنصرية المؤسسية حقيقة مقلقة في بريطانيا

ترجمات |13 آذار 2024
إسرائيليون يتظاهرون في تل أبيب مطالبين باستقالة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

على إسرائيل أن تقرر إلى أين تذهب - ومَن يقودها إلى هناك

ترجمات |13 آذار 2024
مجموعة من قادة أوروبا على هامش قمة للاتحاد الأوروبي – (أرشيفية) ‏

‏التراجع المدهش في قيادة الشمال العالمي‏

ترجمات |12 آذار 2024
‏السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة غرينفيلد تصوت بالنقض على قرار لوقف إطلاق النار في غزة، 20 شباط (فبراير) 2024 - (أرشيفية)‏

‏لإنقاذ إسرائيل، أميركا تدمر النظام الدولي الذي بنته ذات مرة

ترجمات |12 آذار 2024
دودنالد ترامب

الحظ يحالف ترامب من جديد

ترجمات |12 آذار 2024
جندي إسرائيلي مع ذخائر مدفعية من صناعة أميركية - (أرشيفية)

شركاء في الجريمة؟

ترجمات |11 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
15 copy

خلال أزمة رمضان

مجاملات رمضانية 13 آذار 2024

حمزة حجاج -مجاملات رمضانية

حلاوتك يا رمضان 12 آذار 2024

حمزة حجاج - حلاوتك يا رمضان

الإنزالات الجوية الأردنية على غزة في رمضان 11 آذار 2024

hajjaj

رمضان كريم 11 آذار 2024

رمضان كريم- كاريكاتير حمزة حجاج

رمضان 10 آذار 2024

hajjaj copy
 
 