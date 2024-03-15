غالانت يؤكد لإدارة بايدن استخدام السلاح الأمريكي وفق القانون الدولي

أفاد موقع أكسيوس الأمريكي، نقلا عن مسؤولين، الجمعة، بأن وزير الحرب في حكومة الاحتلال الإسرائيلي يوآف غالانت وقع رسالة موجهة لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وأكد غالانت في رسالته الموقعة لإدارة بايدن أن جيشه سيستخدم السلاح الأمريكي وفق القانون الدولي.



وذكر موقع أكسيوس ، أن الرسالة التي وقعها غالانت تؤكد أن تل أبيب ستسمح بدخول المساعدات المدعومة أمريكيا إلى قطاع غزة.

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وكان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، أكد رفضه للضغوط الدولية لمنع التحرك في رفح جنوب قطاع غزة.



وقال نتنياهو، الخميس: "سأواصل مقاومة الضغوط وسندخل رفح للقضاء على حماس".



وكان أفاد موقع أكسيوس الأمريكي نقلا عن مسؤولين أمريكيين، بأن إدارة جو بايدن تتجه لفرض عقوبات على موقعين استيطانيين غير قانونيين بالضفة الغربية المحتلة.



وقال مسؤولون، إن الموقعين اللذين ستشملهما العقوبات تم استخدامهما كقاعدة لهجمات مستوطنين متطرفين.



وأشاروا إلى أن العقوبات الجديدة لمواجهة عنف المستوطنين ستشمل 3 مستوطنين "إسرائيليين".

ورغم دخول شهر رمضان، تشن إسرائيل حرباً مدمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلاً عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية".



