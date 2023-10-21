السبت 21 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة: تدمير 5500 مبنى سكني بصورة كلية وتضرر 133 ألفا

الدمار في غزة
غزة
أعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، عن تدمير 5500 مبنى سكني بصورة كلية في غزة كانت تضم 14 ألفا و200 وحدة سكنية جراء القصف الذي تشنه إسرائيل على القطاع منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.اضافة اعلان

وقال سلامة معروف خلال مؤتمر صحفي إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تهدم 5500 مبنى سكني بصورة كلية، كانت تضم 14 ألفا و200 وحدة سكنية، في حين تضررت نحو 133 ألفا و370 وحدة سكنية بشكل جزئي، منها 10 آلاف و127 وحدة سكنية غير صالحة للسكن، إضافة إلى 62 مقرا حكوميا وعشرات المرافق العامة والخدماتية وفق صحيفة "قدس برس".

وأوضح بيان مكتب الإعلام الحكومي في غزة أن إسرائيل تواصل استهداف المؤسسات التعليمية، حيث تعرضت 160 مدرسة لأضرار متنوعة، منها 19 مدرسة خرجت عن الخدمة.

وأشار إلى أن من أبرز مشاهد العدوان في الساعات الـ24 الماضية تدمير أبراج مدينة الزهراء وقصف كنيسة الروم الأرثوذكس.

وفجر السابع من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، أطلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى"، ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس المحتلة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف قطاع غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وخلفت 4137 شهيدا، بينهم 1524 طفلا، إضافة إلى 13 ألف مصاب، وفق أحدث إحصائية لوزارة الصحة في غزة الجمعة.

في حين ارتفع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 1400، وإصابة 3968، وأسر نحو 250 آخرين.
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