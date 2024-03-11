الإثنين 11 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غزة في رمضان... رسم كاريكاتيري في "الغارديان" البريطانية

الرسم المنشور في صحيفة الغارديان البريطانية
الرسم المنشور في صحيفة الغارديان البريطانية

نشر ت صحيفة "الغارديان" البريطانية في زاوية "كاريكاتير الرأي" للفنانة التشكيلية إيللا بارون،  رسمة بعنوان "رمضان في غزة".

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والرسمة جاءت بمناسبة شهر رمضان وعيد الأم في بريطانيا والذي يتم اختياره ليكون يوم الأحد الذي يسبق بثلاثة أسابيع عيد الفصح.

 


ويظهر في الرسم قطاع غزة ممثلا بخلفية من الدمار الشامل، تتوسطه أم تحمل طفلها بيدها اليسرى، فيما ترفع بيمناها قنديل رمضان وهو يزيل العتمة عن هلال رمضان.

وتصف بارون نفسها بأنها فنانة الكارتون والنقد الساخر قائلة: "أستنطق السرديات المرئية برسومات داكنة شائكة ومفصلة، تشي بالنقد الاجتماعي والهجاء".


وسبق لبارون أن قدمت عام 2021 قصة غرافيك عن جنوب السودان بعنوان "المسيرة الطويلة نحو حياة جديدة". وقبلها عرضت عام 2018 غرافيك وثائقي عن معاناة النساء الصحية في مخيم شاتيلا للفلسطينيين في لبنان.

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