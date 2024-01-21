الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غوتيريش: على الجميع الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته

الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، خلال قمة حركة عدم الانحياز، أن "الجميع يجب أن يعترف بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته" وأن أي إنكار لهذا الحق غير مقبول.

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وقال غوتيريش في كلمة خلال قمة حركة عم الانحياز المنعقدة في أوغندا إن "رفض قبول حل الدولتين للإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك إنكار حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة، أمر غير مقبول".


وأوضح أن "هذا من شأنه أن يطيل إلى أجل غير مسمى أمد نزاع أصبح تهديدا كبيرا للسلم والأمن العالميين، ما يؤدي إلى تفاقم الاستقطاب وتشجيع المتطرفين في جميع أنحاء العالم".


وشدد الأمين العام للأمم المتحدة على "وجوب اعتراف الجميع بحق الشعب الفلسطيني في بناء دولته".


وتشن إسرائيل حربا على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، بعد أن نفذت فصائل المقاومة الفلسطينية هجوما أسفر عن مقتل أكثر من 1100 إسرائيلي وأسر حوالي 250 آخرين.


ومنذ السابع من أكتوبر ينفذ الجيش الإسرائيلي قصفا جويا وبريا على القطاع، أسفر عن مقتل نحو 25 ألف حتى الآن معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 62 ألف آخرين.


بالإضافة إلى ذلك استهدف القصف الإسرائيلي مختلف المرافق والمنشآت المدنية بما فيها المدارس والمستشفيات ودور العبادة، ما أسفر عن انهيار المنظومة الصحية وجعل الحياة غير ممكنة في القطاع الذي يقطنه أكثر من 2 مليون شخص.


هذا وقد واستنكرت منظمة الصحة العالميّة في وقت سابق "ظروف الحياة غير الإنسانية" في القطاع.


ودعا الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة في أكثر من مناسبة إلى "وقف إنساني فوري لإطلاق النار" في غزة.-(وكالات)

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