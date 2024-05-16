الخميس 16 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غوتيريش: نرفض سياسات العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين

انطونيو
انطونيو غوتيريش خلال كلمته في القمة العربية الثالثة والثلاثين

قال الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، إنّ المستوطنين يعرقلون وصول المساعدات لغزة بطريقة رهيبة.

وأضاف خلال كلمته التي ألقاها في القمة العربية الثالثة والثلاثين، والتي تستضيفها دولة البحرين،" أننا نعاني الكثير من ما يحصل في غزة ونأمل ألا يؤثر ذلك على مناطق أخرى".

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وجدد غوتيريش ، دعوته إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط" عن جميع المحتجزين في غزة. وقال إن الحرب هي "الأكثر فتكاً من بين كل ما شهدتُه من نزاعات كأمين عام – بالنسبة للمدنيين وعمال الإغاثة والصحفيين وزملائنا في الأمم المتحدة".


ولفت إلى أن الخسائر في صفوف المدنيين "لا تزال تتصاعد".


وأشار غوتيريش، أن الشعب الفلسطيني يعاني كثيرا والهجوم على رفح غير مقبول.

 

وأكد رفضه لسياسات العقاب الجماعي بحق الفلسطينيين.

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