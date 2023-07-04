غوتيريش يشعر بقلق عميق إزاء التطورات في جنين

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أعرب أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الليلة الماضية، عن قلقه العميق إزاء التطورات في مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة.ووفقاً للموقع الرسمي للأمم المتحدة، قال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق، في بيان، إن "الأمين العام يشعر بقلق عميق إزاء التطورات في جنين".-(بترا)