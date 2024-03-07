الخميس 07 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

غوتيريش يلتقي عائلات فلسطينية فقدت ذويها

غوتيريش يلتقي عائلات فلسطينية فقدت ذويها
غوتيريش يلتقي عائلات فلسطينية فقدت ذويها

قال أمين عام الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش إنه تأثر "بشدة بالشهادات المروعة التي سمعها عن أفراد عائلات ضحايا الحرب في غزة الذين فقد البعض منهم بحدود مئة من أقاربهم".

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وشدد غوتيريس في منشور على موقع (اكس) بعد اللقاء مع عائلات فلسطينية فقدت ذويها خلال العدوان الإسرائيلي على القطاع، على ضرورة " يتوقف هذا الرعب الآن".


وقال غوتيريس "إن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية لا يمكن أن ينتظر".
واستضاف أعضاء مجلس الأمن بدعوة من الجزائر، العائلات الفلسطينية، حيث استمعوا لروايات مؤلمة، فيما اهتز صوت إحدى السيدات وهي تصف سحب جثة شقيقها من تحت الأنقاض.


وطالبت العائلات فقط بوقف اطلاق النار بشكل كامل ودائم، فيما قالت أخرى لأعضاء المجلس "متى ستنتهي هذه الإبادة الجماعية، لديكم القدرة على وقفها، نحن بحاجة إلى وقف لإطلاق النار الآن".


من جانبها، قالت عضو المجلس، سفيرة مالطا لدى الأمم المتحدة، فينسا فريز، "لقد تشرفت بلقاء هذا الوفد من العائلات الفلسطينية، وأشكرهم على شجاعتهم في مشاركة قصصهم المؤثرة والمفجعة معي"، مضيفة أن الاجتماع مع العائلات "كان عاطفيا ومؤثرا للغاية، ما يجعلنا جميعا أكثر تصميما على تحقيق وقف إطلاق سراح غزة الآن".

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