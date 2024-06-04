 
الثلاثاء 04 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

فلسطين تنضم إلى جنوب أفريقيا بالقضية المرفوعة ضد إسرائيل

شاب يرفع علم فلسطين
شاب يرفع علم فلسطين

قالت محكمة العدل الدولية أن دولة فلسطين أودعت لدى قلم المحكمة طلبا للحصول على إذن بالتدخل وإعلان التدخل في القضية المتعلقة بتطبيق اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة والتي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل.

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وأوضحت المحكمة في بيان صحفي أنه عملا بقرار مجلس الأمن رقم 9 (1946)، أودعت فلسطين لدى قلم المحكمة، في 31 أيار 2024، إعلان قبول "بأثر فوري اختصاص محكمة العدل الدولية في تسوية جميع النزاعات التي قد تنشأ أو التي نشأت بالفعل والتي تغطيها المادة التاسعة من اتفاقية الإبادة الجماعية، التي انضمت إليها دولة فلسطين في 2 نيسان 2014.


وأشارت المحكمة إلى أن فلسطين استشهدت في طلبها بالتدخل بالمادتين 62 و63 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية.


وتنص المادة 62 من النظام الأساسي للمحكمة، من بين أمور أخرى، على أنه "إذا رأت إحدى الدول، أن لها مصلحة ذات صفة قانونية يؤثر فيها الحكم في القضية جاز لها أن تقدم للمحكمة طلبا بالتدخل" فيما تنص المادة 63 من النظام الأساسي للمحكمة، من بين أمور أخرى، على أنه "يحق لكل دولة تخطر على الوجه المتقدم أن تتدخل في الدعوى فإذا هي استعملت هذا الحق كان التأويل الذي يقضي به الحكم ملزما لها أيضا".


يذكر انه بالإضافة الى فلسطين، فقد انضمت مسبقا للقضية كل من نيكاراغوا وكولومبيا وليبيا والمكسيك.-(بترا)

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