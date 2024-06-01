 
السبت 01 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

في يوم واحد.. ارتفاع الحرارة يقتل أكثر 85 شخصا بالهند

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مواطن هندي يغطي راسه من درجات الحرارة المرتفعة

أفادت صحيفة هندوستان تايمز، بأن ما لا يقل عن 85 شخصا لقوا حتفهم خلال الـ 24 ساعة الماضية بسبب موجة الحر التي تجتاح شمال وشرق الهند.

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وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تسجيل وقوع ضحايا ضربات الشمس، في ولايات أوديشا وبيهار وجهارخاند وراجستان وأوتار براديش.

ووفقا للصحيفة، تم تسجيل أكبر عدد من الوفيات في أوديشا، حيث تتفاقم درجات الحرارة المرتفعة بسبب الرطوبة العالية. في هذه الولاية الواقعة على الساحل الشرقي للهند، تم تسجيل وقوع 46 ضحية لضربات الشمس، بالإضافة إلى عشرات الأشخاص الآخرين الذين دخلوا المستشفى بسبب ذلك. ووجهت السلطات المحلية بحجز ستة أسرة في كل مستشفى لعلاج المتضررين من الحرارة والمشاكل المرتبطة بها.


وفي ولاية بيهار، توفي ما لا يقل عن 16 شخصا وتم نقل العشرات إلى المستشفى بسبب ارتفاع درجات حرارة الجو. وتوفي 15 شخصا في ولاية أوتار براديش، وتم تسجيل 4 وفيات بسبب ارتفاع درجات الحرارة في كل من جهارخاند وراجستان.


وتشير السلطات إلى أن من بين الضحايا العديد من موظفي مفوضية الانتخابات الذين قاموا بإعداد مراكز الاقتراع.


وتشهد الهند المرحلة الأخيرة من الانتخابات البرلمانية العامة التي تجري يوم السبت.


وفي شمال الهند وبعض مناطق شرق البلاد، يستمر ارتفاع درجات حرارة الجو وتبقى درجة حرارة الهواء خلال النهار في حدود 45 درجة مئوية. 


من جانبه، قال خبير الأرصاد الجوية الكويتي فهد العتيبي إن منطقة الجهراء بالكويت سجلت يوم الجمعة أعلى درجة حرارة على مستوى العالم بواقع 51 درجة مئوية.

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