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الأحد 28 نيسان 2024
4:52 م
قائد الجيش الأوكراني: الوضع تدهور على الجبهة الشرقية
سيرسكي قائد القوات الاوكرانية
أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، أن الوضع على الجبهة "تدهور" مع تحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" في مناطق عديدة.
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وقال سيرسكي على "فيسبوك" إن روسيا "تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق.
اوكرانيا
الحرب الروسية الاوكرانية
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