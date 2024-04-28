الأحد 28 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قائد الجيش الأوكراني: الوضع تدهور على الجبهة الشرقية

سيرسكي
سيرسكي قائد القوات الاوكرانية
أعلن القائد الأعلى للقوات الأوكرانية أولكسندر سيرسكي، أن الوضع على الجبهة "تدهور" مع تحقيق القوات الروسية "نجاحات تكتيكية" في مناطق عديدة. اضافة اعلان

وقال سيرسكي على "فيسبوك" إن روسيا "تهاجم على طول خط المواجهة، وتحقق نجاحات تكتيكية في بعض المناطق.
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