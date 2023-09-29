قائد سابق لفاغنر يظهر في الكرملين ويجتمع ببوتين.. ما هي مهمته الجديدة في أوكرانيا؟

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع قائد سابق في مجموعة "فاغنر"، اليوم الجمعةـ سبل تدريب متطوعين جدد للمشاركة إلى جانب القوات الروسية في الحرب داخل أوكرانيا.واجتمع بوتين مع أندريه تروشيف، الذي كان مقربا من يفغيني بريغوجين، القائد السابق للمجموعة الذي قُتل في تحطم طائرة نهاية آب/أغسطس بعدما تمرد لفترة وجيزة على القيادة العسكرية الروسية.وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن تروشيف يعمل حاليا لصالح وزارة الدفاع الروسية.ولد هذا العقيد المتقاعد في نيسان/ أبريل 1953 في لينينغراد، وهو معترف به كبطل في روسيا. نظرا لخدمته أثناء الغزو السوفيتي لأفغانستان (1979-1989)، حصل أندريه تروشيف على وسامي نجمة حمراء، وهو وسام عسكري من الاتحاد السوفيتي السابق يُمنح للخدمة المتميزة.تم تكريمه أيضا بوسامي شجاعة ووسام من النظام من أجل الوطن لمشاركته في العمليات العسكرية في الشيشان في النصف الثاني من العقد 1990.كما تم تسمية أندريه تروشيف "بطل روسيا" في عام 2016، وهو أعلى وسام تشريفي في البلاد، نظرا لمشاركته في اتخاذ مدينة تدمر في سوريا من مقاتلي تنظيم داعش الإرهابي.كان الجندي السابق قد تقاعد بالفعل وكان يعمل لصالح مجموعة فاغنر بقيادة يفنغي بريغوجين.عمل أيضا في "الوحدة المتنقلة ذات الغرض الخاص" (OMON)، وهي القوات الخاصة لوزارة الداخلية الروسية، وفي "قوة الاستجابة الخاصة السريعة" (SOBR)، وهي وحدة نخبة تابعة للحرس الوطني الروسي، والتي تتولى بشكل رئيسي مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.شغل منصب "المدير التنفيذي" لفاغنر وكان احد مؤسسي هذه المجموعة الشبه عسكرية، إذ تمت معاقبة أندريه تروشيف من قبل الاتحاد الأوروبي بسبب دوره "في العمليات العسكرية لفرقة فاغنر في سوريا"، ووصفه الاتحاد الأوروبي حينها بالمدير التنفيذي" للميليشيا الخاصة". وكان مشاركا بشكل خاص في منطقة دير الزور.وبالتالي، كان يدعم بشكل حاسم النظام السوري ويستفيد منه، وفقا لوثيقة مؤرخة عام 2021 توضح عقوبات ضد عدة شخصيات وكيانات روسية.وسادت تكهنات بشأن سعي تروشيف لتجنيد مقاتلين تابعين لفاغنر ينتشرون حاليا في مناطق داخل أفريقيا والشرق الأوسط وبيلاروسيا.المصدر: بي بي سي وإذاعة مونتي كارلو