الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قائد عسكري أميركي: الصواريخ والمسيّرات الحوثية تضرب الهدف خلال 75 ثانية

صواريخ باليستية للحوثيين
صواريخ باليستية للحوثيين

أشار قائد الأسطول الخامس الأميركي تشارلز برادفورد كوبر أمس الاثنين إلى أن صواريخ ومسيّرات الحوثيين يمكن أن تضرب هدفها في البحر الأحمر خلال 75 ثانية بمجرد إطلاقها، في حين لا تملك قواته سوى ما بين 9 و15 ثانية لاتخاذ قرار بإسقاط صاروخ أو مسيّرة حين يطلقها الحوثيون.

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وأكد كوبر -في مقابلة مع قناة "سي بي إس" الأميركية- أنه لم يسبق لأحد استهداف سفن تجارية أو سفن البحرية الأميركية بصواريخ باليستية.


واتهم كوبر إيران بدعم الحوثيين في اليمن بالمعلومات الاستخبارية لاستهداف الجيش الأميركي، غير أن البيت الأبيض أكد أن الولايات المتحدة لا تسعى للانخراط في حرب مع طهران.


يشار إلى أن الأسطول الخامس الأميركي هو أسطول تابع لسلاح البحرية، ويتخذ من المياه الإقليمية المقابلة للبحرين قاعدة له.


كما يذكر أن طائرات حربية أميركية وبريطانية تشن منذ 12 يناير/كانون الثاني الجاري غارات على مواقع عسكرية للحوثيين في أجزاء مختلفة من اليمن ردا على مهاجمة السفن في البحر الأحمر.


بالمقابل، يؤكد الحوثيون أن هذه الضربات، لا تؤثر على قدراتهم العسكرية، وأنهم سيواصلون هجماتهم التي بدأت في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، على السفن الإسرائيلية أو تلك المتجهة إلى الموانئ الإسرائيلية حتى وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المحاصر وإدخال المساعدات.

ودخلت التوترات في البحر الأحمر مرحلة تصعيد منذ استهداف الحوثيين في التاسع من يناير/كانون الثاني الجاري، سفينة أميركية بشكل مباشر.-(وكالات)

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