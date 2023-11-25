قاتل جورج فلويد يتعرض للطعن في سجنه

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تعرض الشرطي الأمريكي ديريك شوفين المدان بقتل مواطنه من أصول إفريقية جورج فلويد للطعن داخل السجن أمس الجمعة.تعرض للطعن في سجنه... قاتل جورج فلويد يعود إلى الواجهة من جديدبعد 3 أعوام على مقتل جورج فلويد.. شرطة مينيابوليس لا زالت تستخدم القوة المميتةمتظاهرو "حياة السود مهمة" يحصلون على أكبر تسوية مالية في تاريخ الولايات المتحدةووفقا لوكالة "أسوشيتد برس" طعن شوفين على يد على يد سجين آخر يبقع معه في أحد السجون الفيدرالية بولاية أريزونا.وأشارت مصادر مطلعة على الحادث للوكالة إلى أن شوفين تعرض لإصابات خطيرة، وقدم له موظفو السجن الإسعافات الأولية وأرسلوه إلى المستشفى، فيما لم يتم الكشف عن هوية المعتدي أو أية تفاصيل أخرى حول القضية.وأكد مكتب السجون أنه تم إخطار مكتب التحقيقات الفيدرالي بالحادث، إلى جانب تعليق الزيارات في السجن الذي يضم حوالي 380 نزيلا.وذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية في وقت سابق، إن المحكمة الأمريكية العليا رفضت استئناف ضابط الشرطة السابق ديريك شوفين المحكوم عليه بالسجن لأكثر من 20 عاما في مقتل جورج فلويد في مدينة مينيابولس.وثبت قرار إدانة شوفين بتهمة قتل المواطن الأمريكي من أصل إفريقي جورج فلويد من الدرجة الثانية والحكم عليه بالسجن 21 عاما، بحسبما أفادت الصحيفة.وقتل جورج فلويد على يد الشرطة في 25 مايو 2020، مما أشعل احتجاجات عالمية طالبت بتقديم قتلته إلى العدالة ووضع حد لوحشية الشرطة والعنصرية في جميع أنحاء العالم.وضغط شوفين وهو ضابط أبيض بركبته على رقبة فلويد لمدة 9 دقائق ونصف خارج المتجر حيث كان فلويد يشتبه في محاولته استخدام ورقة نقدية مزيفة بقيمة 20 دولارا.وأظهر مقطع فيديو التقطه أحد المارة اللحظات الأخيرة لفلويد وهو ينادي والدته ويقول: "لا أستطيع التنفس"، وهو ما أصبح صرخة حاشدة لحركة "حياة السود مهمة". RT