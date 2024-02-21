قتلى بعدوان إسرائيلي على دمشق (صور وفيديو)

ذكرت وسائل الإعلام السورية الرسمية أن عدونا إسرائيليا استهدف منطقة كفرسوسة السكنية في العاصمة السورية دمشق اليوم الأربعاء، وسط وقوع قتلى وجرحى.

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وأفاد التلفزيون السوري بمقتل شخصين على الأقل وإصابة آخرين في العدوان الإسرائيلي.



إلى ذلك ذكرت مصادر أن أصوات عدة انفجارات سمعت في منطقة كفرسوسة على الأطراف الجنوبية للعاصمة السورية دمشق، وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من المنطقة.



وتشير المعلومات الأولية وفق المصادر، إلى أن طائرات إسرائيلية أطلقت عدد من الصواريخ من فوق أراضي الجولان السوري المحتل، وحاولت استهداف بعض المواقع في محيط العاصمة دمشق.-(وكالات)





قصف جديد يستهدف كفرسوسة وسط دمشق قبل قليل المربع الأ مني في تلك المنطقة

pic.twitter.com/R4UE7NZheJ — wolverine (@Wolveri07681751) February 21, 2024





