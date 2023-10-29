قديروف: قسوة "الفاشية الإسرائيلية" على الفلسطينيين تفوق هتلر

اضافة اعلان

وكشف قديروف في منشور له عبر قناته الرسمية على "تلغرام"، عن رسالة وصلته من أطفال فلسطين طلبوا من خلالها المساعدة."ماذا يجب أن أقول لهؤلاء الأطفال؟ إن حلف شمال الأطلسي، الذي يتخيل نفسه سيد العالم، يسفك بشكل دائم دماء الناس في جميع أنحاء الكوكب في أي إشارة من الولايات المتحدة الأمريكية؟".وأضاف: "فهل تعزّي مثل هذه الكلمات الأطفال المنهكين من نقص الغذاء والماء والمعاناة تحت القصف؟".وأوضح قديروف أن "عدة آلاف من الأبرياء وقعوا ضحايا للإبادة الجماعية". ومن جانب آخر "أولئك الذين دافعوا دائمًا عن حقوق الإنسان"، لا توجد إدانة لمثل هذه الأعمال، بل على العكس من ذلك، يتم تقديم المساعدة للمعتدي.وتأتي تصريحات قديروف على خلفية التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية، منذ إطلاق حركة "حماس"، فجر السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، عملية "طوفان الأقصى" التي تصاحبت مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة على إسرائيل، واقتحام مقاتليها مستوطنات إسرائيلية متاخمة لقطاع غزة، وقتل وأسر عدد كبير من العسكريين والمدنيين الإسرائيليين.ويتعرض قطاع غزة إلى قصف بري وبحري وجوي إسرائيلي أسفر عن استشهاد آلاف المدنيين الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وقالت وزارة الصحة في غزة، إن أكثر من 8 آلاف شهيد سقطوا، نصفهم من الأطفال، جراء الهجوم الإسرائيلي المتواصل منذ الـ7 من أكتوبر الجاري.- سبوتنيك