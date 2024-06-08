 
السبت 08 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قرار أممي سيصدر قريبا بحق الاحتلال

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش - (أرشيفية)
أدرجت الأمم المتحدة جيش الاحتلال الإسرائيلي على "قائمة العار"، التي تضم منتهكي حقوق الأطفال في النزاعات، وذلك بعد ثمانية شهور من العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والذي أدى حتى الآن إلى استشهاد أكثر من 36 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 82 ألفا آخرين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.اضافة اعلان

ومن المقرر أن يقدم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، يوم 14 حزيران/ يونيو الحالي، تقريرا إلى مجلس الأمن الدولي يرصد انتهاكات حقوق الأطفال في نحو عشرين منطقة نزاع حول العالم، ويضمنه ملحقا يدرج فيه المسؤولين عن هذه الانتهاكات يسمى "قائمة العار"؛ لكن سفير الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة غلعاد إردان أعلن أنه تلقى اتصالا هاتفيا من مدير مكتب غوتيريش يبلغه فيه بقرار الأمين العام للأمم المتحدة إدراج جيش الاحتلال على "قائمة العار".

وفي مؤتمره الصحفي اليومي، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك صحة خبر إدراج جيش الاحتلال على "قائمة العار"، لكنه استنكر بشدة إقدام سفير الكيان الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة على تسريب المكالمة الهاتفية، قائلا إن ذلك "أمر صادم وغير مقبول. وبصراحة هو شيء لم أشهده أبدا خلال عملي في هذه المنظمة على مدى 24 عاما".

وذكر دوجاريك أن تقرير الأمين العام السنوي بشأن الأطفال والصراعات المسلحة سيقدم إلى مجلس الأمن في الرابع عشر من الشهر الحالي، وهو التاريخ الذي حدده وطلبه المجلس، وسينشر رسميا يوم 18 من الشهر نفسه.

وتعليقا على القرار الأممي، قال المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، إن إدراج المنظمة الدولية للكيان الإسرائيلي على قائمة منتهكي حقوق الأطفال أو ما يسمى "قائمة العار"، خطوة في الاتجاه الصحيح نحو إنهاء ثقافة ازدواجية المعايير والإفلات من العقاب المزمنة التي تمتع بها الكيان الإسرائيلي، والتي تركت أطفال فلسطين يعانون من عواقبها.

وأضاف أن الكيان الإسرائيلي أفلت من العقاب والمحاسبة على جرائمه ضد الأطفال الفلسطينيين لعقود طويلة، ما جعله يتمادى في استهدافهم وإلحاق الضرر بهم، في انتهاك صارخ لكل المعايير الإنسانية والأخلاقية والقانونية. (قنا)
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