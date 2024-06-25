قرار أممي لتحسين السلامة على الطرق

اعتمدت الجمعية العامة بالأمم المتحدة، أمس قرارا بشأن تحسين السلامة على الطرق في العالم واتخاذ إجراءات أسرع للحد من الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث المرور.

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وحث القرار، الذي اعتمدته الجمعية دون تصويت، الدول الأعضاء والجهات الفاعلة ذات الصلة على تسريع الجهود المبذولة لتنفيذ الخطة العالمية وتوسيع نطاقها، وجعل السلامة على الطرق أولوية سياسية وضمان أهميتها في جدول أعمال التنمية المستدامة الأوسع.



وبموجب النص أيضًا، دعت الجمعية الدول الأعضاء التي لم تفعل ذلك بعد إلى "النظر في اعتماد تشريعات شاملة بشأن عوامل الخطر الرئيسية"، بما في ذلك عدم استخدام أحزمة الأمان، ومقاعد الأطفال والخوذات، والقيادة تحت تأثير الكحول.



وشجعت الدول على إنشاء آليات تنسيق وزارية، لا سيما بين وزارات الصحة والنقل والتعليم والبنية التحتية والداخلية والبيئة، لمعالجة القضايا الشاملة.-(بترا)