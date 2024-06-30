 
الأحد 30 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قطر تدين بشدة توسيع الاستيطان في الضفة الغربية

علم قطر
علم قطر

دانت قطر بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية، واعتبرته حلقة جديدة في سلسلة انتهاكاته المستمرة لقرارات الشرعية الدولية، خاصة قرار مجلس الأمن رقم 2334.

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وأكدت وزارة الخارجية القطرية، في بيان الليلة الماضية، أن سياسة الاحتلال القائمة على توسيع المستوطنات وتهجير الشعب الفلسطيني قسرًا، فضلًا عن حربه الغاشمة المستمرة على قطاع غزة، تشكل عائقًا أمام الجهود الرامية لمنع اتساع دائرة العنف بالمنطقة وتحقيق السلام الشامل والعادل.


وشدد البيان على ضرورة اصطفاف المجتمع الدولي لإلزام الاحتلال الإسرائيلي بوقف إجراءاته الأحادية، والامتثال لقرارات الشرعية الدولية، ولاسيما في هذا التوقيت الدقيق.


وجدد البيان موقف قطر الثابت والدائم في دعم القضية الفلسطينية وصمود الشعب الفلسطيني الشقيق، المستند إلى قرارات الشرعية الدولية وحل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.-(بترا)

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