الخميس 23 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

قطر تكشف آخر التطورات بشأن موعد الهدنة في غزة

دمار مبانٍ بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على غزة
دمار مبانٍ بسبب عدوان الاحتلال المتواصل على غزة

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري إن الإعلان عن موعد بدء سريان اتفاق الهدنة في غزة سيكون خلال الساعات القادمة، مشيرا إلى أن المحادثات بشأن تفاصيل الخطة التنفيذية لاتفاق الهدنة الإنسانية بين حركة حماس وإسرائيل مستمرة وتسير بشكل إيجابي.

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وأضاف الأنصاري -في بيان- أن "العمل مستمر مع الطرفين وشركائنا في جمهورية مصر العربية الشقيقة والولايات المتحدة الأميركية لضمان سرعة البدء بالهدنة وتوفير ما يلزم لضمان التزام الأطراف بالاتفاق".


من جهته، قال طاهر النونو مستشار رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية إن قطر ومصر والولايات المتحدة ضامنة لسريان وقف إطلاق النار، موضحا أنه يجري الآن تبادل قوائم الأسرى وتدقيقها.


كما أوضح أن هناك دورا للصليب الأحمر والأمم المتحدة في صفقة التبادل، ولكنه لم يوضح ماهية الدور المنوط بالمنظمتين، وكانت حماس سلمت بعض الأسرى لديها لأسباب إنسانية للصليب الأحمر الذي نقل الأسرى المفرج عنهم لجيش الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر رفح.


تفاصيل لوجستية


من جانبها، أعربت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون عن أملها في أن تبدأ الهدنة صباح غد الجمعة، قائلة إن أطراف الاتفاق تعمل على وضع التفاصيل اللوجستية النهائية لاتفاق الهدنة بغزة، لا سيما في يومه الأول.
ووصفت واتسون هذه الاستعدادات بأنها "على الطريق الصحيح".

كما نقلت شبكة "سي إن إن" عن مسؤول إسرائيلي أن عدم تسلم إسرائيل أسماء من ستطلق حماس سراحهم هو أحد أسباب تأخير تنفيذ اتفاق الهدنة المؤقتة في غزة .

 

وقال المسؤول الإسرائيلي إن التأخر في إطلاق سراح المحتجزين في غزة ليس خطيرا، وسببه تفاصيل بسيطة تتعلق بتنفيذ الاتفاق.-(الجزيرة)

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