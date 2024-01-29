الثلاثاء 30 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قنابل إسرائيل على غزة تفوق القصف الروسي في أوكرانيا خلال عامين

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قصف عنيف على غزة

قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان -نقلا عن صحيفة إسرائيلية- إن القنابل التي أسقطها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة خلال 4 أشهر تفوق تلك التي استخدمتها روسيا في حربها على أوكرانيا على مدى عامين.

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ونشر مدير المرصد رامي عبده تغريدة -على صفحته بموقع إكس- نقل فيها عن صحيفة "كول هعير" الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن كمية القنابل التي استخدمها الجيش الإسرائيلي في غزة تفوق تلك التي استخدمها الزعيم الألماني السابق أدولف هتلر خلال الحرب العالمية الثانية.

وحسب موقعه على شبكة الإنترنت، فإن المرصد الأورومتوسطي منظمة مستقلة غير ربحية يشكل ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان نحو 70% من العاملين والمتطوعين بها.
ويهتم المرصد بالدفاع عن حقوق الإنسان في كل من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ويدعم ضحايا النزاعات المسلحة والاحتلال، والنازحين واللاجئين وطالبي اللجوء الذين أفرزتهم الصراعات والانتهاكات، خاصة الفئات الهشة منهم كالنساء والأطفال.


ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 26 ألفا وإصابة ما يقرب من 65 ألفا آخرين.

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