الثلاثاء 02 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

قوات الاحتلال تغتال 4 شبان شرق قلقيلية

جيش الاحتلال
جيش الاحتلال

استشهد، فجر اليوم الثلاثاء، 4 شبان فلسطينيين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة عزون شرق قلقيلية.

وأفادت مصادر امنية، بأن أربعة شبان استشهدوا، خلال المواجهات التي اندلعت مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحام الاحتلال البلدة واطلاقه الرصاص الحي، وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين.اضافة اعلان

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت البلدة من عدة محاور، ودارت اشتباكات ومواجهات عنيفة.

ولفتت المصادر  إلى أن قوات الاحتلال نفذت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل والمحال التجارية، وصادرت تسجيلات الكاميرات.

كما حاصرت قوات الاحتلال بناية سكنية في حي الصفحة، ودفعت بتعزيزات عسكرية للمكان.

وأعلنت فعاليات البلدة عن إضراب شامل اليوم يشمل جميع مناحي الحياة،حدادا على ارواح الشهداء.-(وفا)

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