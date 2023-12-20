كاميرون يبدأ زيارة للأردن والمنطقة

اضافة اعلان

بدأ وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الأربعاء، زيارة رسمية إلى الأردن والشرق الأوسط لتأكيد العمل على تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة.وقالت السفارة البريطانية في عمان، ببيان صحافي، إن كاميرون سيعقد اليوم الأربعاء، محادثات رفيعة المستوى ويجتمع بوزير الخارجية أيمن الصفدي، في سياق الجهود الرامية إلى منع التصعيد في المنطقة، والعمل تجاه الوصول إلى حل الدولتين، وسوف يعرب عن تأييد المملكة المتحدة لهدنة إنسانية لإيصال المساعدات للمدنيين الفلسطينيين في غزة.وبحسب البيان، سيزور كاميرون، العريش في مصر ليطلع على وصول المساعدات البريطانية وإرسالها إلى غزة، كما سيعقد اجتماعا مع نظيره المصري ويجتمع بالرئيس المصري.وأضافت أنه خلال زيارته التي يرافقه بها وزير شؤون الشرق الأوسط طارق أحمد، سيؤكد في محادثاته، الحاجة للعمل معا وتجنب انتشار الصراع، والحاجة إلى مزيد من الهدنات الإنسانية، سعيا للإفراج عن جميع الرهائن وإدخال المساعدات إلى غزة، لتخفيف معاناة الفلسطينيين.كما قالت أن المملكة المتحدة ضاعفت المساعدات الإنسانية المقدمة للشعب الفلسطيني، لتصل إلى 60 مليون جنيه إسترليني، وأرسلت 74 طنا من المساعدات إلى غزة، ودعت في كل اتصال مع إسرائيل إلى إدخال المساعدات بلا عراقيل، وإلى مزيد من الهدنات الإنسانية.كما دعت المملكة المتحدة وشركاؤها الدوليون، إسرائيل لاتخاذ خطوات فورية وملموسة للتصدي لعنف المستوطنين الذي وصل إلى مستويات قياسية في الضفة الغربية المحتلة، معربين عن إدانتهم الشديدة لأعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون المتطرفون، والتي تُرهب الفلسطينيين ويجب تقديم المسؤولين عن هذا العنف لمواجهة العدالة.(بترا) - صالح الخوالدة