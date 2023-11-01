الأربعاء 01 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كان بإمكانك أن ترتدي زي جندي إسرائيلي.. لباس نجل ترودو في الهالوين يثير الجدل

كان بإمكانك أن ترتدي زي جندي إسرائيلي.. لباس نجل ترودو في الهالوين يثير الجدل
كان بإمكانك أن ترتدي زي جندي إسرائيلي.. لباس نجل ترودو في الهالوين يثير الجدل
أثار الزي التنكّري الذي ارتداه نجل رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو خلال "الهالوين" الجدل بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين اعتبروا هذه الخطوة لا إنسانية.اضافة اعلان

ونشر ترودو عبر حسابه على "انستغرام" صورة مع نجله الذي يرتدي زي رجل يحمل رأسه المقطوع بيديه، وكتب: "يبدو أن هادريان وضع شيئا في غير محله... لكن هذا لن يمنعه من ممارسة خدعة. عيد هالوين سعيد للجميع – استمتعوا!".


وقد أثارت هذه الصورة جدلا كبيرا، وقامت إحدى المؤثرات عبر "إنستغرام" بإعادة نشر الصورة عبر خاصية الـ"ستوري" وكتبت: "رئيس الوزراء الكندي يظهر لنا قلة إحساسه وعدم إنسانيته... زي ملائم جدا لنجلك نظرا للظروف".

كان بإمكانك أن ترتدي زي جندي إسرائيلي.. لباس نجل ترودو في الهالوين يثير الجدل
وحظي منشور ترودو بتعليقات سلبية عديدة عبر "انستغرام" فكتب أحدهم: "طفلك يرتدي زيا ولكن في غزة هذا يحدث فعليا".

وقالت أخرى: "يبدو أن نجل جاستن ترودو اختار أن يمثل أطفال غزة الأبرياء الذين قتلتهم قوات الاحتلال الإسرائيلي المجرمة. قتل 4000 طفل بدم بارد في 24 يوما فقط، بدعم لا يتزعزع من كندا وحكومة ترودو. إليك اقتراح بسيط، عزيزي ترودو: كان بإمكانك أن ترتدي زي جندي إسرائيلي في عيد الهالوين. كان ذلك سيكمل رعب هذا المشهد المؤلم. الهالوين الذي نعيشه أصبح حقيقة، وذلك بفضل دعم كندا المرعب لواحد من أكثر الاحتلالات الاستعمارية الاستيطانية دموية، والذي يمارس كافة جرائم الحرب في فلسطين، بما في ذلك التطهير العرقي والإبادة والتهجير.عيب عليك".

وكتبت أخرى: "نحن نعلم أي نوع من رئيس الوزراء أنت ولكننا الآن نعرف أيضا أي نوع من الأب أنت.. عار عليك".

أما عبر منصة X علق أحد الأشخاص قائلا: "هل تعتقد بصدق أن هذه كانت فكرة جيدة مع ما يحدث في العالم؟".

وطالبه آخر بالاستقالة من منصبه، قائلا: "لا توجد كلمات لهذا.. استقل الآن".

وكتب آخر: "أنت فعلا إنسان مريض ".
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