الأحد 31 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كتب اسمها على صاروخ متجه لغزة.. ملاكم إسرائيلي يتوعد بيلا حديد وأسرتها بالقتل

بيلا حديد
بيلا حديد

كشكل من أشكال الاستفزاز لهم، وتوعداً بالقضاء عليهم، نشر الملاكم الإسرائيلي حاييم غوزالي، الجمعة، صورةً على حسابه بمنصة "إكس"، تتضمن صواريخ إسرائيلية متجهة إلى غزة، كُتبت عليها أسماء عارضتَي الأزياء العالميتين بيلا حديد وجيجي حديد ووالديهما، وهو تحريض واضح للرغبة في قتلهما؛ كونهما تعتبران من داعمي القضية الفلسطينية. 

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"صاروخ غزة يطير إلى أقبح أسرة في العالم"

وكتب حاييم غوزالي على منصة "إكس": "اليوم أُهدي الصاروخ الذي يطير نحو غزة إلى أقبح أسرة في عالم الأزياء: محمد، بيلا حديد، جيجي حديد".


وفي الواقع ليست هذه أول مرة يقدم فيها حاييم غوزالي، وهو مقاتل سابق في رياضة "فنون القنال المختلطة-MMA"، على فعل يتوعد من خلاله المدنيين الفلسطينيين.

 

 



الملاكم الاسرائيلي حاييم غوزالي


حيث سبق أن نشر "غوزالي" صورةً لصاروخ الجيش الصهيوني، وعليها أسماء بعض نجوم الـ"UFC" المسلمين، أبرزهم حبيب وحمزة شيماييف، والفلسطيني بلال محمد والنجم حبيب نورمحمدوف، وهؤلاء المقاتلون الأربعة جميعهم مسلمون، وقد أعربوا عن دعمهم لفلسطين.


وإلى جانب أسماء المقاتلين كتب أيضاً عبارة: "هذه لكم من حاييم غوزالي"، ونشر ذلك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، قبل أن يقوم بحذف الصورة.


كما كتب غوزالي بهذا المنشور: "هذا مني إلى (رمز الفئران التعبيري)"، ما أدى إلى حظره من X لمدة أسبوع.


عائلة "حديد" محطّ أنظار الاحتلال منذ بداية العدوان

يذكر أن بيلا حديد في أول تعليقٍ لها منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الـ7 من أكتوبر/تشرين الأول 2023، نشرت رسالة تعتذر فيها عن صمتها تجاه ما يحدث قائلة: "لم أجد بعدُ الكلمات المثالية لما حدث في الأسبوعين الماضيين المروّعين، الأسبوعان اللذان حوَّلا انتباه العالم مرة أخرى نحو الوضع الذي أودى بحياة أبرياء، وأثَّر على عائلات لعقودٍ من الزمن، لديَّ الكثير لأقوله، لكني سأختصره اليوم".


كما كشفت حديد عن اختراق هاتفها الشخصي وتلقيها رسائل تهديدٍ بالقتل، وصرَّحت بأن عائلتها "تشعر بالخطر". 


غير أنها قرَّرت بعد ذلك ألَّا تلتزم الصمت ثانيةً، مؤكدةً أن "الخوف ليس خياراً، إن شعب فلسطين وأطفاله، لا سيما في غزة، لا يستطيعون تحمّل صمتنا، نحن لسنا شجعاناً، لكن هم كذلك". -وكالات

 

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