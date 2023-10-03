الثلاثاء 03 تشرين الأول 2023
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كوريا الجنوبية تستعد لإنهاء استهلاك لحوم الكلاب

64% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق ينظرون "بشكل سلبي" إلى تناول لحوم الكلاب
64% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق ينظرون "بشكل سلبي" إلى تناول لحوم الكلاب
تتسارع الجهود التشريعية في كوريا الجنوبية لإنهاء استهلاك لحوم الكلاب، وسط حالة نادرة من التوحد السياسي، بعد الدعم الصريح من المكتب الرئاسي لإنهاء هذه الممارسة المستمرة منذ قرون، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية الإثنين 1 أكتوبر/تشرين الأول 2023.اضافة اعلان

حيث أوضحت، نقلاً عن وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية، أن الدعوات لإنهاء هذه الممارسة ليست جديدة في كوريا الجنوبية، وذلك نظراً لأنه من غير المحظور ذبح أو أكل لحوم الكلاب بشكل صريح أو قانوني. 

لكن الحملة المناهضة للحوم الكلاب حظيت باهتمام جديد في أواخر شهر أغسطس/آب الماضي، عندما قامت السيدة الأولى في كوريا الجنوبية، كيم كيون هي، بزيارة مفاجئة لمؤتمر صحفي لمجموعة مدنية تدعو إلى وضع حد لمثل هذه الممارسة.

كما قال حزب "سلطة الشعب" الحاكم في كوريا الجنوبية إنه سيضغط من أجل مشروع قانون لمكافحة استهلاك لحوم الكلاب يحمل اسم السيدة الأولى. وفي استعراض نادر للوحدة، تعهد الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي أيضاً بحل المشكلة بحلول نهاية عام 2024.

يشار إلى أن هناك أربعة مشاريع قوانين معلقة تدعو إلى حظر استهلاك لحوم الكلاب. ووقع العشرات من المشرعين من الحزبين الرئيسيين المتنافسين على قرارين يتعهدان بالقضاء على هذه الممارسة. ويدين المدافعون عن الحيوانات وحشية أكل أفضل صديق للإنسان، في حين يزعم آخرون أن هذا التقليد لا يختلف عن أكل لحم البقر أو لحم الخنزير.

يُذكر أن استطلاعاً للرأي أجرته مؤسسة جالوب العام الماضي أظهر أن 64% من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فما فوق قالوا إنهم "ينظرون بشكل سلبي" إلى تناول لحوم الكلاب، وهو تناقض صارخ مقارنة بعام 2015، عندما قال 44% فقط إن لديهم وجهة نظر سلبية حول الممارسة. -عربي بوست

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