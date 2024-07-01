كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه الشرق

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وقالت "يونهاب" إن هيئة الأركان المشتركة لم تقدم مزيدا من التفاصيل بشأن عملية الإطلاق، مضيفة أن تحليل الحدث جارٍ.من جهتها، لم تُعط وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية تأكيدا فوريا حتى الآن لعملية الإطلاق.ويأتي الإطلاق بعد أيام عدة على إعلان كوريا الشمالية أنها اختبرت بنجاح صاروخا متعدد الرؤوس الحربية، لكن الجنوب قال إن عملية الإطلاق التي جرت الأربعاء انتهت بانفجار في الجو.وتراجعت العلاقات بين الكوريّتين إلى أدنى مستوياتها منذ سنوات، مع تعثّر الدبلوماسية منذ فترة طويلة وتكثيف بيونغ يانغ اختبارات الأسلحة وإطلاقها بالونات محمّلة نفايات في إطار ما تقول إنّه ردّ على بالونات محمّلة بشعارات دعائيّة مناهضة لنظامها يُرسلها ناشطون كوريّون جنوبيّون باتّجاه أراضيها.