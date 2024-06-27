 
الخميس 27 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

كوريا الشمالية تعلن نجاح تجربة لتطوير صاروخ متعدد الرؤوس الحربية

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الصاروخ الكوري الشمالي

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الخميس إن البلاد أجرت تجربة ناجحة ومهمة تهدف إلى تطوير صواريخ قادرة على حمل العديد من الرؤوس الحربية، إلا أن كوريا الجنوبية نفت صحة الادعاء ووصفته بأنه “تضليل” هدفه التستر على عملية إطلاق فاشلة.

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وقالت كوريا الشمالية إن الاختبار أجري الأربعاء باستخدام محرك المرحلة الأولى لصاروخ باليستي متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب.


يأتي هذا بعد يوم من إعلان الجيش الكوري الجنوبي أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ تفوق سرعته سرعة الصوت قبالة ساحلها الشرقي لكنه انفجر في الجو.


وقالت الوكالة الكورية الشمالية إن الصاروخ نجح في فصل رؤوس حربية تم توجيهها بشكل دقيق إلى ثلاثة أهداف محددة مسبقا.


وقال الجيش الكوري الجنوبي إن تحليلا مشتركا أجراه الجيشان الجنوبي والأمريكي يشير إلى أن الصاروخ انفجر في مرحلة أولية من عملية الإطلاق.-(رويترز)

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