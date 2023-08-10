الخميس 10 آب 2023
النسخة المطبوعة

كيف حولت روسيا الطعام إلى سلاح حربي؟

skynews-wheat-ukraine-explainer_5777196
أوكرانيا قدمت نصف القمح الذي اشتراه برنامج الغذاء العالمي من الأسواق العالمية
بعد فشل روسيا في غزو أوكرانيا بالوسائل التقليدية، حاولت موسكو استخدام الطاقة كسلاح، في محاولة لتعطيل شبكة الكهرباء وإجبار الدول الأوروبية على الخضوع وعدم مساعدة كييف، لكنها لم تتمكن من تحقيق ذلك، لتلجأ إلى شن "حرب غذائية"، يتضرر بسببها الكثير من دول العالم، وفقا لتقرير لصحيفة "الغارديان" البريطانية.اضافة اعلان
ومنذ انسحاب موسكو من اتفاق توسطت فيه الأمم المتحدة للسماح بصادرات الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود، الشهر الماضي، فرضت حصارا بحريا على موانئ أوكرانيا، واستهدفت مصادر الغذاء بشكل مباشر، مما أدى إلى تدمير 220 ألف طن من الحبوب التي كانت تنتظر التصدير في صوامع.

وسمحت هذه الاتفاقية بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود بشكل آمن، وانتهت مفاعيلها الشهر الماضي بعد رفض موسكو تجديدها، علما أنها أبرمت في يوليو 2022 برعاية أنقرة والأمم المتحدة.

وارتفع مؤشر أسعار الحبوب العالمي بنسبة 10 بالمئة، في أواخر يوليو، بعد أن نسفت روسيا مبادرة الحبوب في البحر الأسود، مما أغلق طريقا حمل 32 مليون طن، على مدار عام، بما يعادل أكثر من نصف إجمالي صادرات الحبوب الأوكرانية، وفق الصحيفة.

وسمح الاتفاق بمغادرة حوالي 33 مليون طن من الحبوب من الموانئ الأوكرانية، ما خفف من حدة المخاوف حيال نقص المواد الغذائية في الدول الأضعف، وفقا لوكالة "فرانس برس".

ويعتقد بعض التجار أن الأسعار سترتفع بنسبة 20 بالمئة بنهاية الصيف.

سلاح الطعام؟

من خلال تحويل الطعام إلى سلاح، لجأت روسيا إلى أحد أقدم أشكال الحرب، فقد أحرقت الجيوش القديمة مخازن الحبوب لأعدائها لتجويعهم وإجبارهم على الخضوع.

وتقصف روسيا مدينة أوديسا الساحلية والمنطقة المحيطة بها منذ انسحبت موسكو، الشهر الماضي، من اتفاق الحبوب الذي كان يسمح لأوكرانيا بمواصلة صادراتها عبر البحر الأسود رغم الحرب.

واستهدفت روسيا، في الأسابيع الماضية، ميناء أوديسا على البحر الأسود، حيث يقع المقر الرئيسي للبحرية الأوكرانية، فضلا عن ميناء إزمايل الأوكراني عبر نهر الدانوب من رومانيا، مما ألحق أضرارا ببنيتهما التحتية ومنشآت الحبوب، وفق وكالة "رويترز".

وتعرض الاقتصاد الأوكراني لمزيد من الضرر وحققت الصادرات الروسية أسعارا أعلى، لكن خطر الجوع يهدد بعض أفقر بلدان العالم، ويمكن دفع تلك الدول نحو "المجاعة "بسبب ارتفاع الأسعار وتراجع "الإمدادات الإنسانية"، وفق "الغارديان".

وقدمت أوكرانيا نصف القمح الذي اشتراه برنامج الغذاء العالمي من الأسواق العالمية، وشحنه إلى الأشخاص الأكثر احتياجا في أفغانستان وإثيوبيا وكينيا والصومال والسودان واليمن.

دول متضررة وتكلفة إضافية

في الوقت الحالي يتعين على برنامج الأغذية العالمي الآن شراء الحبوب بسعر أعلى ونقلها من الموانئ البعيدة.
وقال المتحدث باسم برنامج الأغذية العالمي، ستيف تارافيلا، إنه بدون مبادرة البحر الأسود، كانت المنظمة ستكافح حقا لإطعام نفس العدد من الناس".

وحاليا يقوم برنامج الأغذية العالمي إما بتقليص حجم الحصص الغذائية المقدمة للأفراد أو تقليل عدد الأشخاص الذين يمكن إطعامهم، وفق حديثه.

وفي سياق متصل، قالت المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي، سيندي ماكين، إن الأسر في البلدان الضعيفة التي تكافح من أجل البقاء كانت "الأكثر تضررا" من الحرب.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن "ممرات تضامن"، تشمل سككا حديدية برية وطرقا وممرات مائية داخلية، يمكن لأوكرانيا من خلالها تصدير الغذاء والحبوب، لكن الطرق البرية باتجاه الغرب "معقدة ومكلفة".

وتحت ضغط من مزارعيها، حظرت خمس دول أوروبية مجاورة لأوكرانيا واردات الحبوب الأوكرانية.

ويواجه برنامج الأغذية العالمي تكاليف كبيرة للشحن من موانئ البلطيق أو غيرها من موانئ أوروبا الغربية إلى أفريقيا أو آسيا.
ولذلك فمن المحتمل أن يكون عدد الوفيات بسبب نقص الغذاء أكبر مما كان يمكن أن يحدث لو استمرت الاتفاقية.

وفقا لحديث ألكسندر كوروليوف ، المدير التجاري لـ(Transferry) وهي شركة تخزين مقرها أوديسا، فإن التكلفة الإضافية لتصدير الحبوب عبر ألمانيا تصل إلى 150 يورو للطن الواحد.

وقال: "التكلفة اللوجستية مرتفعة للغاية، وبالتالي فإن هذه التجارة غير مربحة على الإطلاق"، نقلا عن الحرة.
ترامب

ترامب: المثول أمام المحاكم سيعرقل حملتي الانتخابية 09 آب 2023

كتاب روسي

كتاب مدرسي روسي يتناول حرب أوكرانيا.. ماذا قال؟ 08 آب 2023

russiasanctions

من هم النخبة الروس الذين "أفلتوا" من العقوبات الغربية؟ 08 آب 2023

284715

غوتيريش يحذر العالم: طبول الحرب النووية تدق مرة أخرى 06 آب 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
طائرات الدرون الحربية

"من الداخل".. فيديو لحظة ضرب "درون" أوكراني ناطحة سحاب روسية

09 آب 2023
اوكرانيا

ما هي أبرز نقاط ضعف الجيش الأوكراني؟

22 تموز 2023
اوكرانيا وروسيا

حرب أوكرانيا.. لماذا تكثف كييف ضرباتها على القرم؟

20 تموز 2023
جزيرة القرم

هجوم القرم.. هل يحقق رهانات أوكرانيا؟

18 تموز 2023
اقرأ أيضا
الهجوم المضاد

قلق أميركي من فشل الهجوم الأوكراني.. ما الأسباب؟

منذ1 ساعة
290409

زعيم كوريا الشمالية يقيل رئيس أركان جيشه ويدعو إلى الاستعداد للحرب

منذ3 ساعة
290420

روسيا تسقط 13 مسيَّرة أوكرانية حاولت مهاجمة موسكو وسيفاستوبول

منذ4 ساعة
تدريبات تشبه حرب أوكرانيا.. 4 رسائل من حدود بيلاروسيا للغرب

تدريبات تشبه حرب أوكرانيا.. 4 رسائل من حدود بيلاروسيا للغرب

منذ16 ساعة
تحدي "الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً" في السعودية يتلقى مشاركات من كافة أنحاء العالم

تحدي "الابتكار لتعزيز الزراعة الذكية مناخياً" في السعودية يتلقى مشاركات من كافة أنحاء العالم

09 آب 2023
طائرات الدرون الحربية

"من الداخل".. فيديو لحظة ضرب "درون" أوكراني ناطحة سحاب روسية

09 آب 2023
افكار و مواقف

رمزيات المخيم الفلسطيني وتفاعلاته..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم

مدارس خاصة تنتهك حقوقا.. و"التربية" ترفع الرسوم

محمود الخطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مؤشرات نقدية إيجابية مبشرة

سلامة الدرعاوي |اليوم

السعودية وإسرائيل.. ما الجديد؟

سميح المعايطة |اليوم

أزمات تتراكم وحل وحيد

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
نيجيريون مؤيدون للمجلس العسكري في مظاهرة أمام السفارة الفرنسية في نيامي - (المصدر)

"ليس انقلابا آخر كالمعتاد": ما الذي يحدث في النيجر؟

ترجمات | منذ16 ساعة
مسؤولون إسرائيليون يتفقدون آثار قرية سوسية في جنوب الضفة الغربية المحتلة – (المصدر)

الضفة الغربية: الضم باسم الأركيولوجيا

ترجمات |07 آب 2023
1690792903432358700

مقاربة قوات سورية الديمقراطية لفوز أردوغان

ترجمات |31 تموز 2023
‏النصب التذكاري لمشاة البحرية الأميركية، ‏مقاطعة أرلينغتون‏‏ ، ‏‏فيرجينيا‏ - (أرشيفية)

‏كيف صعدت الولايات المتحدة إلى إمبراطورية عالمية في القرن العشرين

ترجمات |06 آب 2023
‏نموذج الهيكل الداخلي ثلاثي الأبعاد بحجم الإنسان لـ"تيرمينيتور"، ستوديوهات يونيفرسال، أوساكا، اليابان – (المصدر)

البحث عن أفضل خوارزمية لجرائم الحرب الأخلاقية‏

ترجمات |05 آب 2023
1691061879957932400

تجريم التضامن مع فلسطين يتصاعد في أوروبا

ترجمات |04 آب 2023
 