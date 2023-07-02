الأحد 02 تموز 2023
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كيف سيؤثر إحراق القرآن على طلب السويد الانضمام للناتو؟

مزق رجل نسخة من القرآن وأضرم فيها النار عند مسجد ستوكهولم المركزي في أول أيام عيد الأضحى.
مزق رجل نسخة من القرآن وأضرم فيها النار عند مسجد ستوكهولم المركزي في أول أيام عيد الأضحى.
جاء إحراق لاجئ عراقي في السويد للقرآن الكريم في عيد الأضحى ليلقي بالمزيد من الظلال على فرص انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (الناتو) الذي قد تعرقله تركيا خصوصا بعد تعهد أردوغان برد قوي.اضافة اعلان

أدى إحراق أحد المتظاهرين للقرآن في ستوكهولم هذا الأسبوع بالتزامن مع عيد الأضحى إلى تراجع آمال موافقة تركيا على انضمام السويد إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو) في قمة الحلف المقبلة في العاصمة الليتوانية فيلنيوس في 11 و12 تموز/يوليو. وتلك الآمال لم تكن كبيرة على أي حال.
مختارات

وتعرقل تركيا والمجر عضوا الناتو، المصادقة على الطلب الذي وافق عليه جميع الأعضاء الآخرين في التحالف الدفاعي بقيادة الولايات المتحدة.

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لأعضاء حزبه، العدالة والتنمية، بعد إحراق المصحف: "سنعلم الغربيين المتغطرسين أنه ليس من حرية التعبير إهانة القيم المقدسة للمسلمين"، متعهداً برد فعل قوي.

ولكن الرئيس التركي لم يلغ المحادثات مع السويد وفنلندا المقرر إجراؤها في 6 تموز/يوليو في مقر الناتو. وكان أردوغان قد قطع المفاوضات لشهور بعد حادثة مماثلة في يناير/كانون الثاني المنصرم. وفي حين أن الحصول على موافقة أنقرة وبودابست لا تزالا مسألة قابلة للأخذ والرد، يرى سفير أنقرة السابق في السويد، سليم كونيرالب، المتقاعد الآن، أن استجابة الحكومة التركية "الصامتة" تظهر تطوراً في التفكير.

وقال كونيرالب لـ DW: "أردوغان لم يستنتج ... أن [حرق القرآن] سيكون له تأثير طويل الأمد على العلاقات مع السويد". ويعتقد السفير المتقاعد أن هذا يشير إلى تغيير في حسابات أردوغان المتأتية من المشاكل التي يتعرض لها حليفه فلاديمير بوتين. "قال أردوغان إن هذا أمر استفزازي ولن يستسلموا للاستفزاز، لذلك أعتقد أن الرسالة التي مفادها أن موسكو تستغل قضية حرق القرآن فهمت أخيراً من قبل السلطات التركية".
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