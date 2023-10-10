الثلاثاء 10 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

كيم جونغ يدعم فلسطين.. حَمّل الاحتلال مسؤولية إراقة دماء الغزيين

يأتي الدعم الكوري للفلسطينين في وقت جددت فيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة
يأتي الدعم الكوري للفلسطينين في وقت جددت فيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة
حمَّلت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية، الثلاثاء 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إسرائيل مسؤولية إراقة الدماء في قطاع غزة، وذلك في أول تعليق على التوترات الدائرة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية.اضافة اعلان

ونشرت صحيفة رودونج سينمون، الناطقة باسم حزب العمل الحاكم، مقالاً موجزاً عن الصراع والخسائر البشرية، نقلاً عن وسائل إعلام أجنبية، وجاء في المقال "يقول المجتمع الدولي إن هذه المواجهة نتيجة للأعمال الإجرامية الإسرائيلية المستمرة ضد الفلسطينيين، وإن المخرج الأساسي هو إقامة دولة فلسطينية مستقلة".

يأتي الدعم الكوري للفلسطينين في وقت جددت فيه طائرات الاحتلال الإسرائيلي غاراتها على مناطق متفرقة في قطاع غزة، استهدفت شماله وجنوبه، وقال جيش الاحتلال إنه قصف 200 هدف في غزة وخان يونس خلال الليل.

كان جيش الاحتلال قد نفذ، الإثنين 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، مجزرةً في مخيم جباليا بقطاع غزة، وقالت وزارة الصحة في القطاع إن عشرات الشهداء والمصابين سقطوا في ضربة جوية إسرائيلية للمخيم. 

وتتواصل المواجهات بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال، وفجر السبت 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، أطلقت حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل؛ "رداً على اعتداءات القوات الإسرائيلية والمستوطنين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته"، ولا سيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.

تمكنت فصائل المقاومة من التوغل داخل العديد من المستوطنات في منطقة غلاف غزة، وفي المقابل، بدأ الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في غزة، التي يسكنها أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2007.

وزارة الصحة في قطاع غزة أفادت في أحدث إحصائية لها حتى صباح اليوم، بارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلاً و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الرابع على التوالي. 

في حين أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع المقاومة الفلسطينية وصل إلى 900، والجرحى 2616.

ومساء الاثنين، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء الفلسطينيين إلى 687، بينهم 140 طفلا و105 سيدات، جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة لليوم الثالث على التوالي، بينما أفادت وسائل إعلام عبرية، بأن عدد القتلى الإسرائيليين في المواجهة مع الفصائل الفلسطينية وصل 900، والجرحى 2616. -وكالات
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