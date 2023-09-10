الأحد 10 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

كييف: 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا... وإسقاط 25 منها

329985
لحظة انفجار مسيّرة روسية في كييف (رويترز)
أعلنت سلطات كييف العسكرية، اليوم (الأحد)، أن 32 مسيّرة روسية هاجمت أوكرانيا، مضيفة أنها أسقطت 25 منها.
وجاء في بيان من القوات المسلّحة الأوكرانية: «هاجم المحتلون أوكرانيا بـ32 مسيّرة انتحارية... دمّرت قوات الدفاع الجوي الأوكرانية 25 منها. وجّه المحتلون الروس معظم المركبات الجوية غير المأهولة باتجاه منطقة كييف»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.اضافة اعلان

بدورها، أعلنت السلطات الموالية لموسكو في دونيتسك، في وقت مبكر من اليوم (الأحد)، أن القوات المسلحة الأوكرانية قصفت أراضي دونيتسك 80 مرة وأطلقت 225 قذيفة من مختلف الأنواع خلال الـ24 ساعة الماضية.
ووفق ما أوردته وكالة «تاس» الروسية للأنباء، فقد أدى القصف إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 5 آخرين، كما لحقت أضرار بـ5 منازل و4 منشآت من البنية التحتية في دونيتسك.
أعلام دول مجموعة العشرين

هل يتغيب بوتين عن قمة الـ20؟ 07 أيلول 2023

وحدة الدراسات الإيرانية في المركز العربي تختتم أعمال مؤتمر "إيران والتوجّه شرقًا"

وحدة الدراسات الإيرانية في المركز العربي تختتم أعمال مؤتمر "إيران والتوجّه شرقًا" 07 أيلول 2023

"الهند" أم "بهارات".. هل سيتغيّر اسم أرض التوابل؟

"الهند" أم "بهارات".. هل سيتغيّر اسم أرض التوابل؟ 07 أيلول 2023

مستوطنون يهود يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال -(وكالات)

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون الأقصى بحراسة شرطة الاحتلال 07 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
322234

روسيا تعلن إسقاط مسيّرتين أوكرانيتين قرب القرم وكورسك

04 أيلول 2023
320147 (1)

أميركا بصدد إرسال أولى ذخائر اليورانيوم المستنفد إلى أوكرانيا

02 أيلول 2023
2022-04-26T154515Z_1748639416_RC22VT9B5KH3_RTRMADP_3_UKRAINE-CRISIS-GRAINS-ROMANIA

وزيرة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية تكتب عن روسيا وأزمة الحبوب

27 آب 2023
312621

أندريه تروشيف.. خيار بوتين لخلافة بريغوجين

27 آب 2023
اقرأ أيضا
20230720133115reup-2023-07-20t132906z_1593036687_rc2201a2j715_rtrmadp_3_britain-politics-scholar.h-730x438

49 يوماً عصيبة.. ليز تراس تؤلّف كتاباً يتناول دروساً تعلمتْها أثناء رئاسة وزراء بريطانيا

منذ4 ساعة
بايدن في قمة العشرين

يشمل الأردن.. بايدن يعلن عن مشروع لربط الهند بأوروبا مرورا بالشرق الأوسط

منذ21 ساعة
علم الاتحاد الأفريقي

رسميا.. الاتحاد الأفريقي عضو في مجموعة الـ20

منذ22 ساعة
العلم الأميركي

ولاية أميركية ترغب بالانفصال عن الولايات المتحدة

09 أيلول 2023
50 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

40 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

08 أيلول 2023
1694154669441

البنتاغون: مساعدات عسكرية أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 600 مليون دولار

08 أيلول 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

لا استردوا فلسطين ولا عاشوا في دولهم

ماهر أبو طير |اليوم

"وطنيتان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

قضايا مزمنة في الاقتصاد

سلامة الدرعاوي |اليوم

مثلثات تنموية في العقبة

نضال المجالي |اليوم

الطاقة مفتاح الاقتصاد

المهندس حمزة العلياني |اليوم
ترجمات
1694254050551324500

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (1 - 2)

ترجمات | منذ19 ساعة
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

ماذا ستستفيد الهند من ارتياد القمر؟

ترجمات |08 أيلول 2023
نقل جثامين الضحايا من موقع تحطم الطائرة التي أقلت قادة "فاغنر" في روسيا - (أرشيفية)

رأس مجموعة "فاغنر" يقطع.. ومرتزقة يتملكهم الخوف

ترجمات |06 أيلول 2023
الجنرالان الأميركي مارتن ديمبسي والإسرائيلي بيني غانتس يترجلان من طائرة بلاك هوك إسرائيلية أميركية الصنع، 2012 – (المصدر)‏

الجدل الجديد حول المساعدات الأميركية لإسرائيل

ترجمات |06 أيلول 2023
تعبيرية، غولدن كوزموس – (المصدر)

نهاية عصر البشر

ترجمات |05 أيلول 2023
 