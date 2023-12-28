لافروف يدعو لرفع الظلم عن الفلسطينيين

اضافة اعلان

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة كسر حلقة العنف المفرغة التي عانى منه أجيال من الفلسطينيين، ودعا إلى رفع الظلم عنهم.وتتخذ روسيا موقفا مغايرا للغرب ولأميركا الذين يعلنون تأييدهم المطلق لسياسات إسرائيل التي أسفرت عن استشهاد آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.