الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لافروف يدعو لرفع الظلم عن الفلسطينيين

لافروف يدعو لرفع الظلم عن الفلسطينيين
لافروف يدعو لرفع الظلم عن الفلسطينيين
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على ضرورة كسر حلقة العنف المفرغة التي عانى منه أجيال من الفلسطينيين، ودعا إلى رفع الظلم عنهم.

وتتخذ روسيا موقفا مغايرا للغرب ولأميركا الذين يعلنون تأييدهم المطلق لسياسات إسرائيل التي أسفرت عن استشهاد آلاف المدنيين معظمهم من الأطفال والنساء.اضافة اعلان
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