 
الثلاثاء 28 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

" لا مكان آمن لهم"... مليون نازح من رفح خلال ثلاثة أسابيع

نازحون من رفح
غزيون ينزحون من رفح مع استمرار مجازر الاحتلال
قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)،اليوم الثلاثاء، إنّ نحو مليون شخص فروا من رفح خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.
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وقالت الأونروا في منشور عبر منصة "إكس" اليوم الثلاثاء "حدث هذا مع عدم وجود مكان آمن للذهاب إليه وسط القصف ونقص الغذاء والماء وأكوام النفايات والظروف المعيشية غير المناسبة".

وأضافت "يوما بعد يوم، يصبح تقديم المساعدة والحماية شبه مستحيل".

وأبدت دول عدة مخاوف من أي عملية عسكرية برية إسرائيلية في رفح جنوبي قطاع غزة، وحذرت من التداعيات الإنسانية التي تتمخض عنها.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجزرة في مخيم للنازحين في رفح، مما أدى لاستشهاد 45 شخصا على الأقل، أغلبهم نساء وأطفال، وإصابة عشرات آخرين، وسط إدانات عربية ودولية شديدة.

ودعا البيت الأبيض إسرائيل إلى اتخاذ الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين الفلسطينيين، وذلك بعد يوم من المجزرة التي استهدفت نازحين في رفح بجنوب قطاع غزة وأثارت تنديدا دوليا واسعا.

وفي بيان أصدره في وقت مبكر اليوم الثلاثاء، وصف البيت الأبيض الصورة التي أعقبت الغارة الإسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح بالمروعة.

وتحدث البيان عن تواصل مع الجيش الإسرائيلي ومن وصفهم بالشركاء على الأرض لتقييم ما حدث.

ومن المتوقع أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء لبحث الأوضاع في رفح، حيث ذكرت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن الجزائر دعت إلى عقد جلسة مشاورات مغلقة وطارئة.

ودان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الضربة الإسرائيلية على مدينة رفح، وقال أمس الاثنين إن الهجوم "قتل عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".(الجزيرة)
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