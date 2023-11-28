الثلاثاء 28 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لبحث الهدنة وصفقة التبادل.. بلينكن يزور إسرائيل والضفة الغربية

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن
يزور وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، مجددا إسرائيل والضفة الغربية بحلول نهاية الأسبوع، كما سيتوجّه إلى دبي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ كوب28، وفق ما أعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان
والزيارة ستكون الثالثة لبلينكن إلى الشرق الأوسط منذ الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ومعركة "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وقال المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن بلينكن "خلال هذه الاجتماعات في الشرق الأوسط، سيشدد على الحاجة لمواصلة توفير مساعدة إنسانية لغزة، وضمان الإفراج عن كل الرهائن وتعزيز حماية المدنيين في غزة".
وأضاف أنّ بلينكن سيشدد أيضا على ضرورة قيام دولة فلسطينية مستقلّة باعتبار أنّ هذا الأمر هو الحلّ الوحيد على المدى الطويل كما سيتطرق إلى الجهود المبذولة "لاحتواء النزاع".
وبلينكن الذي بدأ، الإثنين، جولة في أوروبا، سيزور تل أبيب للقاء مسؤولين إسرائيليين بينهم رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ثم سيتوجّه إلى رام الله للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وفق المسؤول.
ولم يعلن عن أي موعد محدد، إنما من المفترض أن تحصل الزيارة لإسرائيل الخميس بعد أن يشارك بلينكن يومي الثلاثاء والأربعاء في اجتماع لحلف شمال الأطلسي في بروكسل والأربعاء في اجتماع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا تستضيفه العاصمة المقدونية سكوبيي.
وكان بلينكن انطلق في جولة مكّوكية في المنطقة بعيد الهجوم غير المسبوق الذي شنته حماس على مستوطنات "غلاف غزة" وبلدات إسرائيلية بالجنوب، وقد زار مذاك مرارا إسرائيل والأردن كما توجّه إلى بلدان عربية أخرى.
وفي مطلع تشرين الثاني/نوفمبر أجرى جولة جديدة في المنطقة زار خلالها رام الله للمرة الأولى منذ بدء النزاع الأخير.
وسيزور بلينكن الجمعة دبي لمواصلة المباحثات الرامية إلى تجنب أيّ تصعيد للنزاع، وفق المسؤول الأميركي. وسيتواجد في الإمارة عدد كبير من المسؤولين للمشاركة في انطلاق قمة المناخ كوب28.-(وكالات)
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