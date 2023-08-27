الأحد 27 آب 2023
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لجنة التحقيق بشأن مقتل بريغوجين تكشف نتائج الفحص الجيني

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بريغوجين
أكدت الفحوص الجينية وفاة قائد مجموعة "فاغنر" الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين، حسبما أعلنت، الأحد، لجنة التحقيق الروسية المكلفة النظر في حادث تحطم الطائرة التي كان على متنها الأربعاء.اضافة اعلان

وأوضحت اللجنة في بيان أن "الفحوص الجينية أثبتت أن هويات القتلى العشرة الذين تم انتشال جثثهم من موقع الحطام تتطابق مع قائمة الركاب وأفراد الطاقم".

وكان مع بريغوجين على متن الرحلة 6 من مرافقيه، بمن فيهم مساعده دميتري أوتكين، وطاقم الطائرة المؤلف من 3 أشخاص هم الطيار ومساعده ومضيفة.

وكانت الطائرة متجهة من موسكو إلى سان بطرسبورغ عندما تحطمت في سماء منطقة تفير.

وتفاصيل ما حدث بالضبط لا تزال غامضة، وتثير تساؤلات ما إذا كان الحادث عرضيا أم عملا انتقاميا.

وذكرت وسائل إعلام روسية، الخميس، أن السلطات الأمنية تحقق في فرضية وجود عبوة ناسفة على متن الطائرة.

ويثير مقتل بريغوجين حاليا جملة من التساؤلات بشأن مصير المجموعة "العابرة للقارات" في الفترة المقبلة.
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