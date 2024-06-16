لسبب غير متوقع.. المالديف تعلق قرار حظر دخول "الإسرائيليين"

علقت جزر المالديف قرار حظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إليها، الذي اتخذته في وقت سابق بسبب حرب غزة.

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المالديف تحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها



وسلط المدعي العام لجزر المالديف أحمد أوشام، الضوء على التحديات التي تواجه هذا الإجراء، حيث لفت القرار انتباه وسائل الإعلام في أنحاء العالم.



وفي مؤتمر صحفي، قال أوشام إن الحظر الشامل على حاملي جوازات السفر الإسرائيلية "يتطلب مزيدا من التدقيق"، مؤكدا أنه "في حين يظل موقف الحكومة من دون تغيير، فهناك قضايا مهمة يجب معالجتها"، حسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية.

كما أوضح أوشام: "أكبر مصدر للقلق هو أن هناك العديد من الفلسطينيين الذين يحملون جوازات سفر إسرائيلية، الملايين منهم. ماذا يحدث عندما نفرض حظرا شاملا؟ هذه أمور تحتاج إلى دراسة متأنية".



وفي الوقت الحالي لا يوجد مشروع قانون جديد على جدول أعمال البرلمان المالديفي لفرض مثل هذا الحظر.