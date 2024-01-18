لماذا يضغط بايدن على "إسرائيل" لإعادة الاتصالات إلى غزة؟

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نقل موقع "بوليتيكو" الأميركي عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط على "إسرائيل" لإعادة الاتصالات إلى غزة.وأوضح المسؤول أن واشنطن تخشى أن يصعب انقطاع الكهرباء معرفة ما يحدث بين حماس والجيش الإسرائيلي. (الجزيرة نت)