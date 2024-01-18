الخميس 18 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لماذا يضغط بايدن على "إسرائيل" لإعادة الاتصالات إلى غزة؟

العلمان الأميركي والإسرائيلي
العلمان الأميركي والإسرائيلي
نقل موقع "بوليتيكو" الأميركي عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط على "إسرائيل" لإعادة الاتصالات إلى غزة.

وأوضح المسؤول أن واشنطن تخشى أن يصعب انقطاع الكهرباء معرفة ما يحدث بين حماس والجيش الإسرائيلي. (الجزيرة نت)اضافة اعلان
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل - (أرشيفية)

الاتحاد الأوروبي عن حرب غزة: هناك 3 أولويات

16 كانون الثاني 2024
إصابة جندي إسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يعترف: 4000 جندي معاق جراء معارك غزة

13 كانون الثاني 2024
الرئيس الأميركي جو بايدن - (أرشيفية)

بايدن: ضرباتنا على الحوثيين تتوافق مع القانون الدولي

13 كانون الثاني 2024
وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت - (أرشيفية)

غالانت يؤكد انتقال الجيش الإسرائيلي للمرحلة الثالثة من الحرب شمال غزة

08 كانون الثاني 2024
اقرأ أيضا
أحد جنود الاحتلال

غضب بين جنود إسرائيليين على خلفية قرار جديد

منذ 32 دقيقة
بول ماكنزي

قتل 191 طفلاً من أجل “مقابلة المسيح”.. بدء محاكمة زعيم طائفة “يوم القيامة”

منذ2 ساعة
نتنياهو

"إسرائيل" ترفض مقايضة السعودية

منذ4 ساعة
علم اليمن يُرفرف بجانب علم فلسطين على سفينة إسرائيلية محتجزة في البحر الأحمر

هجوم بطائرة مسيرة يستهدف سفينة في خليج عدن

منذ5 ساعة
إيران

إيران: صواريخ من باكستان أصابت قرية حدودية وقتلت 7 على الأقل

منذ5 ساعة
الرئيس الأميركي جو بايدن يعانق بنيامين نتنياهو في زيارة دعم قام بها مؤخرًا إلى إسرائيل - (أرشيفية)

قناة أميركية: إدارة بايدن تستعد لمرحلة ما بعد نتنياهو

منذ6 ساعة
افكار و مواقف
سلامة الدرعاوي

مشكلتنا إدارية وليست مالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

ضعف أداء الاقتصاد العالمي وانعكاسه محليا

رعد التل |اليوم

إعمار غزة.. عملية سياسية بشروط

سميح المعايطة |اليوم

ذلك الإصلاح الضروري

مالك العثامنة |اليوم

محور "فيلادلفيا" من جديد

زيدون الحديد |اليوم
ترجمات
مقاتلون حوثيون يلوحون بأسلحتهم خلال مسيرة تضامنية مع الفلسطينيين في العاصمة صنعاء،11 كانون الثاني (يناير) 2024 – (المصدر)

إيران تكسب من الغارات الجوية الأميركية على الحوثيين في اليمن‏

ترجمات | منذ18 ساعة
ناشطون في ‏اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 29 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023 - (المصدر)

شبح الأبارتيد عاد ليطارد إسرائيل ويجلب الأمل للفلسطينيين

ترجمات | منذ18 ساعة
وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون في مجلس العموم البريطاني - (المصدر)

هل انتهكت إسرائيل القانون الدولي؟ شهادة كاميرون المراوغة

ترجمات | منذ18 ساعة
مقاتل حوثي على شاطئ البحر الأحمر - (أرشيفية)

كيف أثرت هجمات الحوثيين على طرق التجارة العالمية

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
جاءت الضربات ضد الحوثيين ردا على أسابيع من الاقتتال في البحر الأحمر – (المصدر)

الشرق الأوسط يستعد للفوضى مع تصاعد التوتر بين إيران والغرب

ترجمات |16 كانون الثاني 2024
ناشطون مناصرون للقضية الفلسطينية يطالبون بوقف تمويل إسرائيل - (أرشيفية)

ما النصر في غزة؟‏

ترجمات |15 كانون الثاني 2024
 