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الخميس 18 كانون الثاني 2024
3:07 م
لماذا يضغط بايدن على "إسرائيل" لإعادة الاتصالات إلى غزة؟
العلمان الأميركي والإسرائيلي
نقل موقع "بوليتيكو" الأميركي عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن تضغط على "إسرائيل" لإعادة الاتصالات إلى غزة.
وأوضح المسؤول أن واشنطن تخشى أن يصعب انقطاع الكهرباء معرفة ما يحدث بين حماس والجيش الإسرائيلي. (الجزيرة نت)
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بايدن
غزة
حماس
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