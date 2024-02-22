الخميس 22 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

“لم نعلم بوجود سيارة روسية فاخرة”.. أميركا تعلق بسخرية على هدية بوتين إلى كيم

كيم جونغ أون إلى جانب بوتين
كيم جونغ أون إلى جانب بوتين

علقت وزارة الخارجية الأمريكية بشكل ساخر، على هدية قدّمها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لنظيره بكوريا الشمالية كيم جونغ أون، وهي عبارة عن "سيارة مصنعة في روسيا لاستخدامه (كيم) الشخصي"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المركزية بكوريا الشمالية.

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 المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، علّق بدوره ضاحكاً على الهدية خلال مؤتمر صحفي، الأربعاء 21 فبراير/شباط 2024، حيث قال: "في الواقع، بصراحة، لم أكن أعلم بوجود شيء اسمه سيارة روسية فاخرة".


أضاف كذلك: "آمل أن يحصل كيم على الضمان الممتد لها"، وفق ما نقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية.


هدية بوتين إلى كيم

والثلاثاء 21 الشهر الحالي، كشفت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية أن الرئيس كيم جونغ أون تلقى هدية من نظيره الروسي فلاديمير بوتين. 


بينما قالت تقارير إن هدية بوتين لرئيس كوريا الشمالية أغضبت جارتها الجنوبية التي اعتبرتها انتهاكاً للعقوبات الأممية على بيونغ يانغ.


حيث أهدى الرئيس الروسي زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون، سيارة روسية الصنع، حسب ما أفادت وسائل إعلام رسمية في بيونغ يانغ، قائلة إنها جاءت "في إطار تعزيز العلاقات" بين البلدين.


كما أوضحت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية أن كيم "تلقى سيارة مصنوعة في روسيا لاستخدامه الشخصي، من جانب فلاديمير بوتين، رئيس الاتحاد الروسي".


أضافت الوكالة أن يو جونغ، شقيقة كيم التي تتمتع بنفوذ، قالت إن هدية بوتين لرئيس كوريا الشمالية "دليل واضح على العلاقات الشخصية الخاصة بين كبار قادة البلدين"، بينما لم تحدد الوكالة طراز السيارة.


تقارب بين روسيا وكوريا الشمالية

تجدر الإشارة إلى أنه منذ زيارة الزعيم الكوري الشمالي لروسيا العام الماضي، تشهد العلاقات بين بيونغ يانغ وموسكو تقارباً، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية. 


في أثناء زيارته لمحطة الإطلاق الفضائية الروسية في منطقة الشرق الأقصى في سبتمبر/أيلول الماضي، تفقد كيم سيارة بوتين الرئاسية أوروس سينات، ودعاه الزعيم الروسي للركوب في المقعد الخلفي.


كما توجه كيم بنفسه إلى الموقع في سيارة مايباخ نقلت على متن قطار خاص سافر فيه من بيونغ يانغ.


تندرج تلك السيارة وغيرها التي شوهد فيها، ومنها العديد من السيارات المرسيدس وسيارة رولز رويس فانتوم وأخرى لكزس رياضية متعددة الاستخدامات، ضمن السلع الفاخرة التي تحظر قرارات مجلس الأمن الدولي تصديرها إلى كوريا الشمالية. -عربي بوست

 


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