لواء احتياط إسرائيلي: نخسر الكثير في غزة وما يحدث وصمة عار كبيرة

أكد اللواء احتياط في الجيش الإسرائيلي إسحق بريك، الأربعاء، أن بلاده تخسر الكثير في حربها المستمرة على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ووصف ما يحدث بأنه "وصمة عار كبيرة".



وبدعم أمريكي مطلق، أسفرت حرب إسرائيل على غزة عن أكثر من 125 ألف قتيل وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد عن 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة عشرات الأطفال.

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وقال بريك، في حديث لإذاعة "كول بارما" المحلية: "ما يحدث في غزة هو وصمة عار كبيرة، نحن نخسر الكثير، ورئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) يذر الرماد في العيون".

وأضاف أن "الجيش يعرف أنه من المستحيل هزيمة حماس، ويقتل الجنود"، في إشارة إلى الإصرار على مواصلة الحرب.



وأبلغ قادة الفرق العسكرية الإسرائيلية الأربع في غزة نتنياهو، خلال اجتماع قبل أيام، بأن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود، وفق هيئة البث (رسمية) الأربعاء.

وتظهر الدلائل أنه رغم مرور نحو 9 أشهر على بدء حربها على غزة، إلا أن إسرائيل تعجز عن تحقيق أي من أهدافها المعلنة، ولاسيما القضاء على قدرات حركة حماس، واستعادة الأسرى الإسرائيليين من القطاع.



وبوتيرة يومية، تعلن حماس عن قتل وإصابة جنود إسرائيليين وتدمير آليات عسكرية في أنحاء غزة، وتطلق من حين إلى آخر صواريخ على إسرائيل، وتبث مقاطع مصورة توثق بعض عملياتها.



ومشيرا إلى رئيس أركان الجيش، رأى بريك أن "هرتسي هليفي يريد البقاء في منصبه حتى نهاية فترة ولايته، وهو يكذب".



وفي الأسابيع الأخيرة، دعا بريك إلى استقالة نتنياهو وهاليفي، وأعرب عن تأييده إبرام اتفاق مع حماس لوقف إطلاق النار وتبادل أسرى.



ويتجه الجيش الإسرائيلي، وفق وسائل إعلام محلية، إلى إنهاء العملية البرية في غزة مع نهاية يوليو/ تموز الجاري، والانتقال إلى مرحلة ثالثة من الحرب.



وخلال المرحلة المقبلة، حسب هيئة البث، يعتزم الجيش إبقاء قواته على طول محور فيلادلفيا (صلاح الدين) بين غزة ومصر، وفي محور نتساريم الذي يقّسم القطاع، بالإضافة إلى تنفيذ "مهام عملياتية".



وتواصل إسرائيل حربها على غزة متجاهلة قراري مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية بإنهاء اجتياح رفح (جنوب)، واتخاذ تدابير لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية، وتحسين الوضع الإنساني المزري بالقطاع.



كما تتحدى تل أبيب طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير دفاعها يوآف غالانت؛ لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب" و"جرائم ضد الإنسانية" في غزة.



وللعام الـ18، تحاصر إسرائيل قطاع غزة، وأجبرت حربها نحو مليونين من سكانه، البالغ عددهم حوالي 2.3 مليون فلسطيني، على النزوح في أوضاع كارثية، مع شح شديد في الغذاء والماء والدواء.-(الأناضول)