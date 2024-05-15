الأربعاء 15 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

لواء بجيش الاحتلال: قد ننهار قريبا

جندي إسرائيلي يضع رأسه على فوهة مدفع
جندي إسرائيلي يضع رأسه على فوهة مدفع

قال اللواء احتياط بالجيش الإسرائيلي، إسحاق بريك، إن الجيش لا يملك القدرة على إسقاط حماس حتى لو طال أمد الحرب، ولا فائدة من استمرار القتال في غزة وإسرائيل ستتكبد أضرارا جسيمة.اضافة اعلان

وأضاف بريك أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى انهيار جيش الاحتياط والاقتصاد، كما أن عدم اتخاذ قرار بشأن اليوم التالي سيؤدي لمزيد من القتلى بصفوف الجيش.

وأكد أن دخول رفح سيكون المسمار الأخير في نعش قدرتنا على إسقاط حماس، فيما الجيش عاجز عن إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي خلال معارك في جنوب قطاع غزة.

ومنذ أسبوع تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط سماع دوي انفجارات في رفح جنوب قطاع غزة.-(الجزيرة)
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