لواء بجيش الاحتلال: قد ننهار قريبا

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وأضاف بريك أن استمرار الحرب قد يؤدي إلى انهيار جيش الاحتياط والاقتصاد، كما أن عدم اتخاذ قرار بشأن اليوم التالي سيؤدي لمزيد من القتلى بصفوف الجيش.وأكد أن دخول رفح سيكون المسمار الأخير في نعش قدرتنا على إسقاط حماس، فيما الجيش عاجز عن إبعاد حزب الله إلى ما وراء نهر الليطاني.من جهته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء، مقتل جندي خلال معارك في جنوب قطاع غزة.ومنذ أسبوع تدور اشتباكات ضارية بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وسط سماع دوي انفجارات في رفح جنوب قطاع غزة.-(الجزيرة)