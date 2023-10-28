السبت 28 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

لوكاشينكو يحذر من اندلاع حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط

الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو
الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو
حذر الرئيس البيلاروسي الكسندر لوكاشينكو من اندلاع حرب عالمية ثالثة في الشرق الأوسط، إذا سمح العالم بتصعيد النزاع الإسرائيلي الفلسطيني الراهن.

ونقلت وكالة "بيلتا" عن لوكاشينكو قوله: "قد تندلع حرب عالمية ثالثة من هناك، إذا بدأوا القتال مع إيران. ولم تعد إيران هي التي تجرهم، بل هم بدأوا يجرون الإيرانيين. ماذا تفعلون؟ هل لديكم أي حقائق تدل على تورط إيران في ذلك؟ إذا كانت هناك حقائق، فضعوها على الطاولة، وسننظر فيها. لكن أحدا لم يقدم أي ادعاء ضد إيران بناء على أي حقائق".اضافة اعلان

وأشار لوكاشينكو إلى أن استخدام طرفي النزاع للسلاح الذي ينتج في دولة أو أخرى، لا يدل على أي شيء. وأضاف: "نعم، الصواريخ والمسيرات (إيرانية الصنع) تستخدم. ومسيراتكم وصواريخكم تحلق في أوكرانيا أيضا... هناك تجارة أسلحة. هذا أمر سيء لكنه قانوني. ربما اشترى شخص ما من خلال أطراف ما.. واشترت حماس هذه الصواريخ. وكم عدد الأسلحة التي جاءت إلى هناك من أوكرانيا؟ إنها تظهر أرقام هذه البنادق الأمريكية. كلها مسجلة. وجاءت من أوكرانيا وما زالت تصل".

وأضاف أن بعض دول منطقة الشرق الأوسط بما فيها إيران سترد، إذا بدأت الولايات المتحدة قصف المنطقة من البحر المتوسط باستخدام حاملات طائراتها.

وتابع: "حاملة الطائرات في البحر المتوسط سيغرقونها وهذه كارثة. لذلك، هناك الكثير من الأمور التي تشير إلى احتمال نشوب صراع خطير، وربما حرب باستخدام أخطر الأسلحة. لا أحد يعرف كيف ستتطور الأحداث. وحتى الذين أثاروا هذه الفوضى هناك، وأعني هنا الأمريكيين، لا يعرفون إلى أين ستصل الأمور".
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