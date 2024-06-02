ليبرمان: تلقيت عرضاً من نتنياهو لمنصب وزير الدفاع

قال رئيس حزب “إسرائيل بيتنا”، أفيغدور ليبرمان، إنه تلقى عرضاً، في مطلع الأسبوع، من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لكي يصبح وزيراً للدفاع. جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة “يديعوت أحرونوت”.

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وأضاف ليبرمان، في المقابلة التي نشرتها الصحيفة الاسرائيلية اليوم الأحد، أن “نتنياهو يتعرّض لضغوط شديدة للغاية. كما كانت هناك عروض للانضمام في الأسبوع الماضي أيضاً، وهي عروض تمت بعلم نتنياهو”.



جدير بالذكر أن نتنياهو قال مجدداً إن شروطه لإنهاء حرب غزة لم تتغير، مكرراً أن من الشروط الأساسية لتحقيق ذلك تدمير قيادة “حماس” وقدراتها العسكرية، وإعادة جميع المحتجزين، بحسب بيان صدر عن مكتبه، أمس السبت.



وكان عشرات الآلاف من الإسرائيليين خرجوا إلى الشوارع، ليل السبت، دعماً للتوصل إلى اتفاق مع حركة “حماس” الفلسطينية، وذلك مع ظهور تفاصيل بشأن مقترح لاتفاق يتعلق باطلاق سراح المحتجزين قبلت به إسرائيل.-(د ب أ)