 
الثلاثاء 25 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

مؤسس ويكليكس الذي أرّق العالم بوثائقه السرية يعانق الحريّة

جوليان أسانج
القضاء البريطاني يطلق سراح جوليان أسانج بعد 5 سنوات من احتجازه
قال موقع ويكيليكس إنّ مؤسسه "جوليان أسانج" خرج من سجن بريطاني أمس الاثنين وغادر المملكة المتحدة جوا، عقب إظهار وثائق محكمة أن أسانج "يعتزم الإقرار الذنب بانتهاك قانون التجسس الأميركي"، في إطار اتفاق سيسمح له بالعودة إلى وطنه أستراليا.اضافة اعلان

وقال موقع ويكيليكس إن أسانج، البالغ 52 عاما، خرج صباح أمس من سجن "بيلمارش"، وأخلى القضاء البريطاني سبيله عصرا في مطار "ستانستد" في العاصمة لندن حيث استقل طائرة مغادرا المملكة المتحدة.

ووفقا لوثائق قضائية نُشرت مساء أمس الاثنين، أبرم أسانج اتفاقا مع القضاء الأميركي يقضي باعترافه بذنبه بالتهم الموجهة إليه في قضية فضح أسرار عسكرية وذلك مقابل إطلاق سراحه، لينتهي بذلك مسلسل قانوني استمر 14 عاما.

وقضى أسانج -الذي يُلاحق بتهمة نشر مئات الآلاف من الوثائق السرية الأميركية- السنوات الخمس الأخيرة في سجن بريطاني مشدد الحراسة.

وحسب الوثائق القضائية، سيعترف أسانج بذنبه بتهمة "التآمر للحصول على معلومات سرية تتعلق بالدفاع الوطني والكشف عنها"، وذلك لدى مثوله غدا الأربعاء أمام محكمة فدرالية أميركية في جزر ماريانا، الواقعة في المحيط الهادي والتابعة للولايات المتحدة.

وبموجب الاتفاق سيُحكم على أسانج بالسجن لمدة 62 شهرا، وبالنظر إلى أنه قضى هذه المدة قيد الحبس الاحتياطي في لندن فسيتمكن من استعادة حريته في الحال والعودة إلى وطنه أستراليا. وبعيد دقائق على نشر هذه الوثائق القضائية، أعلن موقع ويكيليكس أن"جوليان أسانج حر".

بدايات أسانج؟
ورغم صغر سن أسانج الذي ولد سنة 1971، إلا أن حياة الطواف والترحال والفن مع والديه من خلال مسرحهم المتنقل، تعتبر تجربة فريدة حُفرت في ذهن هذا الطفل والمراهق فيما بعد، وعاش بطريقة مختلفة عن غالبية أقرانه الأطفال والتي كان يجب أن يقضيها في مكان واحد تقريبا، بين البيت والمدرسة.

وأيضا، ربما كان للمسؤولية التي حملها على عاتقه عندما أصبح أبا وهو في سن الـ18 من عمره وبعدها معركة حضانة الطفل، من أكثر التجارب التي صقلت شخصيته وطريقة تفكيره في الحياة التي عرف باكرا أنها لن تكون يسيرة أمامه.

أول إبحار للقرصان أسانج
اندفع أسانج قبل دخوله "عالم الصحافة" إلى الإبحار في الإنترنت ليجد هذا الأب الصغير فرصة أن يكون أيضا "قرصان"، وواجه مع صديق له في عام 1995 اتهامات بارتكاب عشرات أعمال القرصنة الإلكترونية، وألقي القبض عليه وأقر بذنبه، وخرج بتعهد عدم تكرار ما فعله.

إلا أن تلك التجربة فتحت شهيته على البحث، والذي قالت عنه الباحثة الأكاديمية سويليت دريفوس، التي عمل معها بأنه "باحث ماهر جدا" وشغوف "بمفهوم الأخلاق ومفاهيم العدالة، وما يجب على الحكومات فعله وعدم فعله".

ولادة "ويكيليكس"

وكان بعد ذلك تدشين موقع "ويكيليكس" عام 2006 مع مجموعة ممن يتقاسمون معه الأفكار المماثلة، وأطلق "علبة رسائل ميتة" على الإنترنت، لمن يريد نشر أي تسريبات.

يطول الحديث عن مئات آلاف القضايا التي طرحها "ويكيليكس" ولكن واشنطن وسياساتها وأنشطتها السرية والسيئة حول العالم تربعت على رأس شهرة "ويكيليكس".

ومن بينها استهداف مروحية حربية أمريكية مدنيين عراقيين بالرصاص في حادثة هزت أركان المجتمع الدولي وحقوق الإنسان بعد هذا الاستهتار الفظيع الذي كانت واشنطن وآلتها العسكرية تمارسه في أي مكان في العالم تصل إليه جيوشها.

كما طالت وثائق "ويكيليكس" وثائق عسكرية أمريكية سرية عن حربي العراق وأفغانستان ووثائق المخابرات العسكرية الأمريكية ووثائق تتعلق بحرب العراق ومقتل 66 ألف مدني، ومعلومات شخصية عن مسؤولين بالأمم المتحدة.

كما نشر الموقع 573 ألف رسالة اعترضتها بعض الأجهزة خلال هجمات 11 سبتمبر 2001 في الولايات المتحدة.

ناهيك عن رسائل بريد إلكتروني للديمقراطيين في الولايات المتحدة وطالت الحملة الانتخابية لهيلاري كلينتون عقيلة الرئيس الأسبق بيل كلينتون.

ولم تسلم بريطانيا أيضا من تسريبات "ويكيليكس" وطالت بيانات أعضاء الحزب القومي البريطاني وسياساتهم اليمينية.(الجزيرة+RT)
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
حريق في البرلمان الكيني

كينيا.. اقتحام البرلمان على وقع احتجاجات عارمة ضد الزيادات الضريبية

منذ 38 دقيقة
مجلس الامن

"اشتباكات لفظية" في مجلس الأمن الدولي بين إيران والغرب

منذ3 ساعة
زيلنسكي

زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة

منذ3 ساعة
ابل

الاتحاد الأوروبي يحذر أبل مجدداً من انتهاكات متجر التطبيقات

منذ3 ساعة
692265

زيلينسكي يقيل قائد القوات المشتركة الأوكرانية

منذ7 ساعة
رجل فلسطيني يمسك بيد شهيد في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة

30 شهيدا وعشرات الإصابات جراء قصف الاحتلال عدة مناطق في غزة

منذ7 ساعة
افكار و مواقف

توليد حرب أهلية

ماهر أبو طير |اليوم

"الكهرباء".. جيب المواطن هو الحل!

محمود خطاطبة |اليوم

لماذا تحتاج إلى الإقلاع فورا عن التدخين؟

حسني عايش |اليوم

لا لترحيل المشاكل المالية

سلامة الدرعاوي |اليوم

تحية لرئيس الأركان وللضابط وللعسكري وكل بوريه

نضال المجالي |اليوم

الانتقال الكبير: تحولات النمو الاقتصادي في الأردن

رعد التل |اليوم

"النشامى" في المونديال إلا إذا ..

خالد خطاطبة |اليوم

فقاعات يوآف غالانت الإنسانية هل هي إنسانية؟

د.منذر الحوارات |اليوم
2c10d147-94d1-4117-a5f7-b81be107ceb0

الأحزاب و"الكلام لمجرد الكلام"

تمارا خزوز |اليوم
ترجمات
1719243424179511900

حماس تنتصر‏: لماذا تجعل إستراتيجية إسرائيل الفاشلة عدوها أقوى؟‏

ترجمات | منذ19 ساعة
جنود إسرائيليون يخرجون من نفق قيل إن حماس استخدمته في هجوم 7 تشرين الأول (أكتوبر) على إسرائيل -(المصدر)

ما حجم التهديد الذي ما تزال تشكله حماس لإسرائيل؟

ترجمات |23 حزيران 2024
سجن الدامون

"يفترشن الأرض"... الأسيرات الفلسطينيات تتعرضن لظروف قاسية في معتقل الدامون

ترجمات |23 حزيران 2024
المفكر الفلسطيني الراحل إدوارد سعيد - (أرشيفية)

إدوارد سعيد: الغطرسة الإمبريالية العمياء‏

ترجمات |22 حزيران 2024
فلسطينيون يخمدون حريقاً أشعلته غارة جوية إسرائيلية في منطقة مخصصة للنازحين في رفح - (المصدر)

خطأ نتنياهو "المؤسف" في رفح فظاعة تتجاوز الحدود

ترجمات |22 حزيران 2024
مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

دعوة إلى تعددية سلمية ‏

ترجمات |22 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
4177e167-5349-4358-9722-7dbb38e23c57 copy

البحث عن 21 ألف طفل مفقودين في غزة!

الدوام بعد إجازة طويلة ! 23 حزيران 2024

حمزة حجاج - الدوام بعد إجازة طويلة !

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر 22 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - موجة الحر

عيد أضحى مبارك 14 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- عيد أضحى مبارك

اليوبيل الفضي 08 حزيران 2024

حمزة حجاج- اليوبيل الفضي

إجازة العيد 13 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- إجازة العيد
 